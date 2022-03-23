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日本電力警報暫解除 當局仍籲東京等9地續節電

2022/3/23 12:01
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本多座火力發電廠因地震停機，加上寒流推升用電，日本政府連續2天對東京電力公司供電的東京等9地發布「電力供需窘迫警報」，這項警報今天上午解除，不過當局仍呼籲節電。

日本放送協會（NHK）報導，因本月16日福島外海強震導致多部火力發電廠機組停機，加上寒流來襲使用電需求高升，為避免缺電引發大規模停電，日本政府21日發出史上首次「電力供需窘迫警報」，呼籲東京電力公司（東電）供電區域22日進行節電；後續也對今天發布電力警報。

由於日本民眾配合節電，加上今天起天氣轉晴，太陽光電等發電量增加，日本政府於日本時間上午11時解除警報；但因火力發電廠機組尚未修復，日本政府與東電持續呼籲民眾節省用電。

另外，日本政府昨天對東北電力公司供電區域也發出電力警報，因後續研判已可確保電力無虞，警報在昨天深夜約11時許解除。

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報導指出，16日的福島外海強震在福島縣與宮城縣觀測到最大震度6強，造成東京電力與東北電力共6座火力發電機組受損停機，預料需長時間才能復原。

如東電的廣野火力發電廠6號機，發電量為60萬千瓦，因電氣設備損壞，修理約需1個月；同時為東京電力與東北電力區域供電的新地火力發電廠1號機發電量有100萬千瓦，因燃煤卸貨設備受損，尚無法評估何時可以完成修復。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110323

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