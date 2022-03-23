日本316強震 福島核電廠圍阻體水位降40公分

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京電力公司今天表示，曾發生核子事故的福島第一核電廠一號機圍阻體水位，在3月16日發生最大震度6強地震後下降約40公分，但未影響冷卻功能等。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司（簡稱東電）今天表示，為冷卻福島第一核電廠一號機熔融核燃料團塊而加水注入圍阻體內部的水位下降約40公分。雖然316強震可能造成圍阻體損壞部分擴大，但目前熔融核燃料團塊在冷卻方面並沒有問題，也未對外部造成影響。

東京電力公司表示，他們在316強震後兩天的3月18日，發現一號機圍阻體內為冷卻熔融核燃料團塊的水位下降約20公分。

東電3月22日再度使用水中機器人測量水位，發現又下降約20公分。

東電表示，雖然圍阻體損壞部分有可能已擴大，但依反應爐底部安裝的溫度計所顯示溫度並未上升，在測量包括周邊地下水在內的放射性物質也未見異常，因此判斷冷卻並沒有問題，也沒有對外部帶來影響。

為確認熔融核燃料團塊狀況，東電在316強震前持續利用水中機器人進行圍阻體內部調查，後來因為地震中斷作業；東電接下來將在確保必要水位後重啟相關作業。

朝日電視台報導，316強震前圍阻體內水位高度約200公分，目前水位約160公分。

過去已知一號機至少有兩處漏水，無法否定原有龜裂處可能因為316強震擴大，或在別處產生新的龜裂。東電正盡速增加注水量，讓水位恢復原先高度。

日本2021年2月發生最大震度6強地震時，一號機及三號機也都發生過水位下降的情況。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110323