俄烏烽火連天 拜登訪歐5大挑戰在前

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯軍事入侵烏克蘭進入第4週，至今仍看不到盡頭，美歐同盟前景也不明朗。美國總統拜登將第3度訪問歐洲，以下5大議題是他未來幾天會晤歐洲領導人的重點。

●美歐展現團結

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國做出特別努力，即只與盟國一致行動，這有時意味得推遲各種制裁或軍事援助，必須等到北約其他國家準備好採取一致行動。

鑑於30個國家利益各不相同，要達成共識並不容易。但俄羅斯戲劇性的入侵舉動創造出一種緊迫感，消除達成共識的一些傳統障礙。然而隨著戰事拖延下去，造成的經濟衝擊與盟軍反應差異將更加明顯，聯盟內部公開不和的可能性將大增。

拜登此行主要目標是與盟友並肩站在一起，表明強化北約的決心並非暫時性，而是應對俄羅斯擴張主義政策的新常態。

●難民危機

拜登在比利時會見其他領導人後，將前往波蘭會晤總統杜達（Andrzej Duda）。由於波蘭地處北約東翼，這個前蘇聯衛星國在過去幾個月受到美國特別關注，早在拜登之前，美國副總統賀錦麗和國務卿布林肯便曾到訪。

美國官員表示，雙方領導人勢必會談到軍援烏克蘭與北約增加在波蘭的軍事存在等議題，但首要問題將是波蘭邊境的難民潮，數以百萬計難民為波蘭帶來相當大的財政與資源負擔，處理不當恐導致社會動盪和經濟不穩。

此外，鑑於其地緣政治重要性，確保波蘭仍是可靠的北約成員國，是美國的關注焦點。

●軍事解決方案

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）最近向歐洲和北美國會演說時提到，軍援迄今仍然不夠。他表示，烏克蘭需要更先進的防空系統以及能捍衛自己領空的戰鬥機。

儘管美國承諾提供更先進的遠程防空能力，但並不容易付諸行動。美國與波蘭正就由波蘭向烏克蘭提供蘇聯時代戰機一事上喬不攏，引發擔憂的包括俄羅斯將採取什麼反應對付北約、如何將武器交到烏克蘭手中，以及移轉出去的武器將以什麼武器取代。

美國目前正與北約成員國斯洛伐克和土耳其討論，將其防空系統轉移到烏克蘭，但要實現這一目標，需要比與波蘭更巧妙的接觸。如果拜登能在訪問歐洲期間做到這點，將是一大成功。

●制裁途徑

美國及盟國承諾，將對俄羅斯實施前所未有的、削弱性的經濟制裁。儘管制裁措施很嚴厲，卻未能阻止俄羅斯繼續全力進攻。

儘管西方盟友堅稱當前制裁的痛苦會隨時間推移而增加，但美國和歐洲領導人同時也面臨越來越大的壓力，必須找到懲罰俄羅斯侵略的新方法，盼能在本週拜登來訪的會議上有所斬獲。

儘管制裁措施對俄羅斯經濟似乎難以產生新的衝擊，但有時對持續行動的看法一致，與行動本身一樣重要。

●中國問題

在2月的北京冬季奧運期間，中國國家主席習近平與蒲亭有過熱烈的會晤，他們描述兩國友誼「沒有界限」。如果這轉化成未來幾個月中國持續向俄羅斯提供經濟和軍事支持，恐破壞美國及其歐洲盟友在烏克蘭所做的一切。

然而，美國不能對中國單獨行動，美國和歐洲都需要做出協調一致的努力，說服中國與俄羅斯保持距離，並在可能的情況下，更直言不諱地譴責俄羅斯侵犯烏克蘭的領土主權。若把中國和俄羅斯推向同一個敵對陣營，將是一個非常冒險的舉動。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110324