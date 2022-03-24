防COVID-19重症 新加坡將為高風險者再打追加劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）隨著新加坡進一步放寬防疫措施，星政府今天宣布，將為80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑，防止感染COVID-19出現重症的情況。

新加坡Omicron疫情趨穩之際，跨部會抗疫工作小組今天召開線上記者會說明擴大鬆綁防疫措施。自29日起，放寬社交聚會人數從目前最多5人至最多10人；可回到辦公室上班的員工比例提高至75%；放寬大型活動的人數限制；民眾在戶外可選擇不戴口罩，但在室內場所仍須強制戴口罩；若沒戴口罩，就需保持一公尺的社交距離。

星國衛生部長王乙康表示，政府將開始為風險較高者接種第2劑追加劑。不過這沒有強制性，未接種第2劑追加劑的民眾仍可以保持「完整接種」的狀態。

新加坡實施「接種者有別」措施，完整接種者才能在餐廳內用、進入商場及景點等場所。民眾需要接種追加劑才能維持完整接種狀態。

衛生部指出，隨著民眾生活逐步回到常態，有必要保護社會中較弱勢、較可能因感染COVID-19而出現重症的族群，因此，政府將為80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群提供第2劑追加劑。

衛生部說，上述這些族群接種疫苗後的保護力最容易隨著時間消退，建議他們在打完第1劑追加劑後約5個月，接種第2劑追加劑。至於其他年齡層較低的族群，因為對疫苗的反應效果較好、重症風險較低，目前專家團未有接種第2劑追加劑的建議。

此外，在擴大開放邊境方面，新加坡去年9月開始推行「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），下一階段將轉型為「疫苗接種者旅遊架構」（Vaccinated Travel Framework）。自4月1日起，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種COVID-19疫苗，就可在免隔離的情況下入境新加坡。

在此架構下，新加坡也將調整染疫後的醫療費用規定。衛生部表示，目前新加坡公民、永久居民及持有長期准證的外籍人士若在返星後14天內確診COVID-19，必須自行負擔相關醫療及隔離費用。

但在調整後的新規定下，上述民眾若已完整接種，儘管是在從海外返回新加坡後的14天內確診，也不需自行負擔相關醫療及隔離費用。

據衛生部統計，截至22日，星國92%人口已完整接種，71%已接種追加劑。（編輯：黃自強）1110324