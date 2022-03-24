小馬可仕會杜特蒂後 執政黨宣布支持角逐總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）菲律賓將於5月9日舉行總統大選，現任總統杜特蒂所屬政黨22日宣布支持候選人小馬可仕，但杜特蒂本人尚未表態。菲國官員今天說，小馬可仕獲執政黨背書前，曾與杜特蒂會面。

隨著菲律賓總統大選日逼近，候選人更加努力尋求各方背書，盼能將政黨和地方首長支持轉換成選票，在總統大選勝出。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政5年多，任期將於6月底屆滿，但民調機構「社會氣象站」（SWS）去年12月調查發現，杜特蒂滿意度仍高達75%，獲多數菲律賓人支持。因此，各界密切關注杜特蒂是否將公開為特定總統候選人背書。

ABS-CBN新聞網報導，杜特蒂親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）今天說，執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）表態支持小馬可仕（Bongbong Marcos）前，小馬可仕曾與杜特蒂會面。

克里斯多福．吳說：「會面取得好的結果。（會面）時間很長，總統迫切想講話。我想80%的時間都是他在說話。」

總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）也證實，杜特蒂在會面中談到他的主要施政成果，並向小馬可仕提出建議。

安達那說：「對於本屆政府的主要計畫和項目將由下屆政府延續下去，總統表示樂觀。」

小馬可仕是前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子，與杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）搭檔競選下屆正副總統。2月下旬民調顯示，小馬可仕獲6成選民青睞，遙遙領先其他候選人。

不過，杜特蒂去年11月曾對薩拉角逐副總統感到不悅。他當時說：「我不懂，她民調排名第一，為什麼同意選副總統？」

杜特蒂說：「我敢肯定，薩拉競選（副總統）的舉動是小馬可仕陣營的決定。」

他甚至批評，小馬可仕是「軟弱的領導人」。「他真的很軟弱，因為他是獨子，被寵壞的孩子。」

另一方面，隨著投票日逼近，各陣營開始出現棄保效應。

另一名總統候選人、參議員賴克遜（Panfilo Lacson）今天宣布，由於所屬政黨民主改革黨（Partido Reporma）決定支持另一位候選人、現任副總統羅貝多（Leni Robredo），他將退黨並改以獨立候選人身分角逐總統寶座。

羅貝多目前民調排名第2，次於小馬可仕。賴克遜排名第5，僅獲2%左右選民支持。

民主改革黨黨魁阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）說：「顯然，她的競選活動已獲得，且將持續獲得選民顯著的支持。有很大的潛力（能勝選）。」

他表示：「我們有理由相信，離投票日約一個半月的時間裡，目前唯一現實的選擇是與羅貝多的競選活動合流。」（編輯：黃自強）1110324