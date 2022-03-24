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澤倫斯基控俄軍使用磷彈 籲北約提供軍事協助

2022/3/24 21:59
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天指控俄羅斯在烏克蘭使用磷彈，並呼籲北大西洋公約組織（NATO）提供軍事援助。

澤倫斯基透過視訊方式對北約發表演說表示：「今天上午，磷彈被投下。俄羅斯的磷彈。成人、孩童再度送命。」

「北約可以藉由提供所有我們所需的武器，再次避免烏克蘭人因俄軍空襲和占領行動而喪生。」

此外，烏克蘭盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gayday）今天表示，烏克蘭東部昨晚遭空襲，至少4人死亡，其中包括2名孩童，另外還有6人受傷。

蓋戴表示，很不幸地，罹難人數恐大幅攀升，並指控俄軍對魯別日諾耶（Rubizhne）村莊使用磷彈。

近日來，州內其他官員也做出類似陳述。法新社無法立即確認。

蓋戴指出：「俄軍陷入困境，無法挺進。這正是他們動用重型武器的原因。」

他表示，俄軍空襲也擊中里斯查斯克（Lysychansk）和諾沃德魯哲斯克（ Novodruzhesk），不過，並未透露更多細節。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110324

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