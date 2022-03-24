俄烏戰火引憂 芬蘭、瑞典與北約加強軍事合作

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（中央社挪威24日綜合外電報導）在挪威北部偏遠地區1個泥濘的停車場，芬蘭軍隊正展示其軍事實力，火箭發射器、多種火砲和雪地摩托車排成一列，準備與北大西洋公約組織（NATO）的戰友共同訓練。

芬蘭和瑞典與北約的夥伴關係早已廣為人知，但俄羅斯入侵烏克蘭之舉，促使這2個非軍事結盟國家進一步深化與北約的合作。

挪威的「酷寒反應」（Cold Response）演習通常每2年舉行1次，目的是在充滿挑戰的寒冷氣候條件下，訓練北約部隊展開合作。

與往年一樣，「酷寒反應」演習由挪威主辦，今年從3月14日登場，瑞典和芬蘭分別派出1600人和680人參與。

負責瑞典軍事演習策劃的海德馬克（Stefan Hedmark）中校告訴法新社：「考量到烏克蘭和我們所在區域的形勢，今年這（聯合演習）變得更加重要。」

無論是否為北約成員國，北歐國家長期以來都習慣密切合作。他們擁有相同的價值觀、利益和文化背景，還有同一個東方鄰國俄羅斯。

海德馬克表示：「我們就像一個大家庭。雖然大家未必總是意見相同，但彼此之間密不可分，而且…必須互相照顧。」

芬蘭將軍托明（Manu Tuominen）也同意上述說法，「每個家庭當然都有住在遠方的重要成員，我們歡迎所有歐洲盟友，甚至包括跨大西洋合作。」

自2月底以來，瑞典和芬蘭的民調都顯示，多數國民首度傾向加入北約。

目前瑞典和芬蘭尚無計畫加入北約，但官員堅稱，一旦加入時機成熟，他們將做好準備。

另一方面，路透社引述比利時「迴聲報」（L'Echo）報導，受到烏克蘭戰爭影響，今天北約峰會登場前數小時，比國政府同意在原有的100億歐元（約新台幣3150億元）國防開支上，額外挹注10億歐元。

這項新投資的目標是在2030年前加強比國防禦能力，包括設立網路安全單位、補充燃料和彈藥庫存、添購軍事裝備和物資，以及改善情報與通訊系統等。

按規定，北約各成員國國防支出應該占國內生產毛額（GDP）的2%。納入上述新預算後，比國國防預算占比將從原本的1.2%增至1.54%。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1110324