共軍：中方向俄羅斯提供軍事援助是假訊息

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（中央社台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭，中國角色迭遭質疑。中國國防部今晚連發數文強調，所謂「中方向俄提供軍事援助」、「中方事先知情、默許、縱容等說法」完全是虛假訊息，意在推卸責任、抹黑中國。

中國國防部微信公眾號24日晚間以新聞發言人吳謙大校答記者問名義，針對「烏克蘭局勢」連發5篇聲明稿，作以上否認，並重砲反批美國。

吳謙稱，關於所謂「中方向俄提供軍事援助」完全是虛假訊息，中俄雙方均已作出澄清。美方近期在烏克蘭問題上一再散佈針對中國的謠言，用心險惡、令人不齒，也讓國際社會看清了美方慣於造謠生事的真實面目。

他並稱，所謂中方事先知情、默許、縱容等說法完全是虛假訊息，意在推卸責任、抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙稱，中方在「烏克蘭問題」上的立場是一貫的、明確的。一直以來為勸和促談發揮著建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫緩和而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升溫。

他要求美方立即停止這種造謠污蔑、無事生非的卑劣行徑，深刻反思自身在烏克蘭危機發展演變過程中所扮演的不光彩角色，真正為推動烏克蘭局勢緩和做些實實在在的事。

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針對俄羅斯宣稱發現美國在烏克蘭擁有多處生物實驗室，美方在烏實驗室開展生化武器研究，吳謙反問美方：這些項目的真正意圖究竟是什麼？為什麼不公佈這些專案的詳細訊息？美國海外生物實驗室與美國防部是什麼關係？

他質疑，如果美方在烏克蘭實驗室從事的僅是科學研究和疾病監測，為什麼美國防部會深度參與？美國20年來一直獨家反對建立「禁止生化武器公約」多邊核查機制，這又是為什麼？「在這5個問題上，美國欠世界一個清清楚楚的交代」。（編輯：楊昇儒）1110324