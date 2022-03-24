波蘭拒用盧布支付俄羅斯天然氣 稱不符合約

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（中央社華沙24日綜合外電報導）波蘭國營能源公司PGNiG今天表示，它將不會用俄羅斯貨幣盧布來支付向俄國購買的天然氣。這是俄方因對烏克蘭開戰而遭受空前制裁以來，所提要求再次遭到他國拒絕。

波蘭新聞社（PAP）報導，波蘭石油和天然氣國營企業PGNiG的董事長馬傑斯基（Pawel Majewski）表示：「我們不明白要如何做到，合約…載明了付款方式，並不允許任何一方隨意更改。」

法新社報導，莫斯科遭到雪崩般大量制裁後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天說，俄國出貨給「不友善國家」的天然氣將只接受盧布支付。

德國經濟部長表示，俄羅斯這項要求違反合約，柏林將與歐洲夥伴商討如何因應。在烏克蘭戰事爆發前，德國天然氣進口55%來自俄國。

奧地利石油天然氣集團（OMV）的老闆也說，已簽訂的合約不允許用盧布付款。

波蘭現有的俄羅斯天然氣採購合約今年底到期。華沙希望在約滿後擺脫對俄國天然氣的依賴，改為透過船運進口液化天然氣（LGN），以及透過波羅的海輸氣管自挪威進口天然氣。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110324