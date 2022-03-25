烏克蘭籲俄國停止攻擊 拜登赴波蘭關注難民問題

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（中央社利維夫/馬立波25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，烏克蘭人「必需實現和平」，讓俄羅斯停止轟炸。俄烏衝突已迫使數百萬人逃到波蘭等國家。

在比利時布魯塞爾舉辦北大西洋公約組織（NATO）峰會以展現西方國家團結對抗俄國一個月來入侵烏克蘭的行動後，緊接著美國總統拜登今天往訪波蘭，會見了處理難民問題的專家，並聽取簡報。

西方國家領導人指責，俄國入侵烏克蘭是野蠻行為，並在昨天峰會結束後，承諾提供更多的軍事和人道援助。

根據聯合國，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）稱為「特別行動」的入侵烏克蘭之舉，已造成數千人喪生，360萬人逃亡出境，並使烏克蘭半數以上兒童流離失所。

澤倫斯基表示，他對西方國家領導人提出請求「只為了一個理由，那就是讓俄國了解我們必需實現和平，俄國也必需實現和平」。

他說：「我們每天捍衛國土，也更加接近我們所極需的和平…一刻都不能停，因為每一刻都關係到我們的命運、我們的前途以及我們是否還能活著。」

美國和英國昨天擴大了制裁目標，日本今天也跟進，並表示將加重制裁，取消俄國的貿易最惠國待遇。

澳洲制裁俄國盟友白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）和其家庭成員，以及22名俄羅斯人士。

但曾擔任總統的俄國聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，制裁只會使俄國社會團結。他接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時表示，那些將矛頭指向蒲亭富裕友人的制裁尤其沒有意義。

麥維德夫說：「我們不妨自問，這些大商人有誰對國家領導階層的立場具有即使是一丁點的影響力？我坦白告訴各位，不可能，絕不可能。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110325