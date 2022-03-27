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拜登稱不能讓蒲亭繼續掌權 白宮：非尋求政權更迭

2022/3/27 04:37
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（中央社華沙26日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天在華沙發表重要演說時表示，不能讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「繼續掌權」，白宮官員隨後澄清稱，拜登並非尋求俄羅斯政權更迭。

白宮官員表示：「拜登總統的意思是，不能讓蒲亭對他的鄰邦或那個區域行使權力。他不是討論蒲亭在俄羅斯的權力，或是政權更迭。」

繼美國總統拜登今天在華沙演說時表示，不能讓俄羅斯總統蒲亭繼續掌權後，克里姆林宮駁斥表示，是由俄羅斯人選擇他們自己的總統。

詢及拜登的發言時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴路透社，「那不是由拜登決定，俄羅斯總統是由俄羅斯人選舉產生」。

培斯科夫未針對白宮的後續澄清立即做出回應。自從蒲亭下令揮軍入侵烏克蘭以來，拜登一直升高對蒲亭的尖銳抨擊，克里姆林宮則以質疑拜登的心智狀態回應。

在拜登指責蒲亭是「戰犯」和「殺入獨裁者」後，克里姆林宮上週指控拜登對蒲亭發動「人身攻擊」，並質疑拜登的言論似乎是受惱怒、疲憊和健忘所驅使。（譯者：劉學源）1110327

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