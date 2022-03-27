俄侵烏克蘭 日相岸田：將迎二戰後最大危機

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天出席專門培養自衛隊幹部的防衛大學校畢業典禮致詞，談到俄羅斯入侵烏克蘭時說，「根據事態發展，世界跟日本將迎接二次大戰後最大危機」。

日本富士新聞網、日本經濟新聞報導，防衛大學校畢業典禮今天在神奈川縣橫須賀市舉行，岸田致詞談到烏克蘭事態表達出強烈危機感說，俄羅斯入侵烏克蘭已威脅國際秩序基礎。

除了提到日本對俄國祭出的經濟制裁及對烏克蘭提供的協助等，他還強調「對以武力片面改變現狀，國際社會必須團結一致堅決對抗」。

岸田說，像這次以武力片面改變現狀的情況，「絕不容許在印度太平洋及東亞地區發生」；「國際社會的選擇與行動將決定未來的趨勢」，表達和美國及歐洲等國團結因應的必要性。

談到日本預計今年修訂攸關安全保障的國家安全保障戰略等3份文件，岸田說，「會在不排除所有可能選項的情況下進行檢討，從根本強化日本防衛能力」。

面對北韓試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）及中國強化軍事力量，岸田說，「安全保障環境發生劇烈變化，特別是嚴峻程度提升」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110327