更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭95/300

柬埔寨總理洪森譴責俄羅斯 強調不接受侵略行為

2022/3/28 20:52（3/28 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
柬埔寨總理洪森28日強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭。（圖取自facebook.com/hunsencambodia）
柬埔寨總理洪森28日強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭。（圖取自facebook.com/hunsencambodia）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內28日專電）柬埔寨總理洪森今天強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並說這是「柬埔寨不能接受的侵略行為。」

高棉時報（Khmer Times）報導，洪森（Hun Sen）今天在一家耳鼻喉醫院的落成典禮上，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，他並說，不論是俄國或任何國家入侵他國，柬埔寨都堅持原則與立場，永遠反對這樣的侵略行為。

洪森指出，俄羅斯是柬埔寨的朋友，曾經幫助過柬國。然而，「這樣的侵略行為對柬埔寨來說是不可接受的，不能採取中立的態度。」

他說：「聯合國憲章不適用以武力為基礎的外交政策。」

路透社報導，洪森還援引柬埔寨被越南占領的歷史，並以此質疑俄羅斯占領烏克蘭首都基輔（Kyiv）的能力。

聯合國安全理事會3月2日要求193個會員國就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，為40年來首見。歷經近3天發言，141國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍，柬埔寨是其中之一。

洪森今天還說，柬埔寨的官方立場是，強烈反對在國際關係中使用武力或者威脅使用武力對付其他國家，必須尊重各國的主權與獨立。尊重烏克蘭的主權與獨立就等於尊重柬埔寨的主權與獨立。

日本經濟新聞報導，東南亞國家協會（ASEAN）部分會員國向俄羅斯買武器，聯合國大會做出譴責俄羅斯的決議時，越南和寮國棄權。對俄羅斯發動經濟制裁的國家也只有新加坡，對日美歐來說，東協國家批評俄羅斯的力道弱。

而柬埔寨在俄烏衝突一開始時態度曖昧，柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）2月28日表示，柬埔寨作為ASEAN輪值主席國，將鼓勵雙方透過談判找到合適的解決辦法以避免軍事衝突與核武傷及無辜。

他當時說：「我們宣布，不會譴責俄羅斯或烏克蘭，我們希望俄、烏能達成有利於兩國與兩國人民的雙贏對話。我們尚未使用俄國『入侵』烏克蘭這樣的字眼。」（編輯：高照芬）1110328

延伸閱讀
日相訪柬國總理 籲東協國家同調譴責俄羅斯俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看烏克蘭俄羅斯28日談判 烏官員不期待重大突破
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀