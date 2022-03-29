羅昌發WTO會議發言 表達台灣嚴重關切俄烏戰爭

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發今天會上表達台灣嚴重關切俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，表示戰爭使糧食安全惡化，嚴重損害人民生計，這是世貿最關切的核心問題，呼籲俄國立即停止攻擊。

世貿組織今天舉行總理事會（General Council）非正式會議，羅昌發出席發言表示，台灣與其他會員相同，對俄烏戰爭表達嚴重關切。

羅昌發在會中表示，這場戰爭導致包括婦女及兒童在內大量平民的喪生，並摧毀許多烏克蘭的學校和醫院。從任何角度來看這都是不可接受的。這種無正當理由的攻擊，必須立即停止。

他提出，世貿的任務與處理戰爭問題之間並非毫無關連。戰爭使糧食安全和其他民生必需品的供應鏈惡化，嚴重損害有關國家人民的生計。而這些都是世貿最關切的核心問題。

他提到，所有的國際法律體系都將人的生命作為最高價值。世貿上訴機構的相關報告也明確指出，保護人類生命是世貿協定的最高價值。維護和平及安全並非其他國際組織專屬的領域。

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羅昌發強調，結束戰爭對世貿工作的往前推進以及對第12屆部長會議（MC12）的順利召開，均具有重要意義。而部長會議的成功，是所有會員長期以來的期待。

世貿表示，俄羅斯針對諸多世貿會員國譴責侵略烏克蘭一事，回應世貿不是解決政治問題的組織，任務是促進經濟發展和提高生活水平，因此應該將重點放在解決現有問題上，而不是製造新的問題，除非企圖破壞多邊貿易體系。（編輯：張佑之）1110329