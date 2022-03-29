乘員100%接種疫苗 紅寶石公主號返舊金山傳疫情

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）紅寶石公主號郵輪近日結束巴拿馬行程返回舊金山港，儘管乘客與船組員都已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，依舊有多人確診，引發關注。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定郵輪公司必須通報船上的確診病例，任何一艘郵輪有超過0.10%的乘客染疫，就達CDC調查門檻。舊金山港口要求郵輪在進港前24小時必須通報確診人數。

紅寶石公主號郵輪在27日結束15天的巴拿馬運河行程，返回母港舊金山。母公司公主遊輪發出聲明，這趟航程的船組員與乘客疫苗接種率100%，確診者都是無症狀或輕症，在船上自我隔離期間由隨行的醫護團隊監護與照料。

紅寶石公主號上有多少乘客確診，並未對外公開。郵輪公司表示，隔離期未滿的染疫者上岸後可搭私人交通工具返家，或留在安排好的旅館隔離檢疫。

兩年前、疫情爆發之初，郵輪染疫事件曾為國際關注的新聞。2020年3月至尊公主號（Grand Princess）郵輪因傳出有乘客染疫、檢測陽性，在舊金山外海滯留多日，數千名旅客在船上隔離；在那之前，鑽石公主號（Diamond Princess）因有提前離船的乘客確診，導致全船人員返抵日本後，在橫濱港外海隔離檢疫14天。

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公主郵輪因為疫情暫停航行一年多。隨著疫苗接種率提高，美國郵輪業逐步復甦，成人搭乘時檢附疫苗接種證明是必要條件之一，但不代表搭郵輪染疫的事件就此終止。今年1月初，紅寶石公主號從舊金山到墨西哥的10天航程返港後，舊金山港口隨機檢測發現船上有25%乘客染疫。

美國目前疫情維持平穩，新型冠狀病毒Omicron變異株的亞變種BA.2是潛在的憂慮。（編輯：郭中翰）1110329