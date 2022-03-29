巴西年輕人興電子菸 研究：改吸紙菸機率高

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西禁止銷售電子菸，但在街頭、學校門口、菸草店和派對中，經常看到年輕人抽電子菸。巴西研究顯示，嘗試過電子菸的青少年改用傳統紙菸的機率是不吸電子菸者的4倍。

專家警告，電子菸可能引發心血管和肺部併發症。

巴西疾病控制和預防中心（CDC）警告，電子菸液體可能含有害物質，有時可能使用大麻或其他藥物代替尼古丁加熱產生煙霧；就算不含尼古丁或其他藥物，仍會造成呼吸道等健康傷害。

住在瑪瑙斯（Manaus）的30歲銀行職員道格（Allan Doug）過去有時會在社交場合抽傳統紙菸，但最近5個月開始吸電子菸。3月初在里約熱內盧度假2個星期，更是天天使用電子菸。回到瑪瑙斯後，感到胸部疼痛，照X光後發現肺部有一些穿孔和大量積水。

巴西肺病學和組織學學會（SBPT）菸草委員會協調員柯利亞（Paulo Corrêa）表示，煙霧產生的形式使得電子菸比傳統紙菸的毒性更高，因為在加熱中會釋放有毒金屬鎘、鉻、鉛、鎳等，具有神經及肺毒性，也是致癌物。

電子菸技術簡單，以電池驅動霧化器，加熱混合水、食品香劑、尼古丁、丙二醇和植物甘油的液體產生煙霧，讓使用者吸食。

巴西國家癌症研究所（Inca）預防和監測協調負責人艾梅達（Liz Almeida）指出，電子菸可能成為吸菸的途徑，尤其在年輕人中。她和另外6名研究員進行的一項研究顯示，嘗試過電子菸的青少年改用傳統紙菸的機率是不吸電子菸的人的4倍。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）在2009年禁止電子菸進口、營銷和廣告，但不論成人與青少年，都能透過網路和實體菸草店購買使用，價格介於巴西幣60至680元（約新台幣361至4100元）。

根據聖保羅警方聲明，去年底與國稅局和市政當局合作，查獲電子菸13.5萬支，香精32.5萬瓶。1110329吸菸有害健康，吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫