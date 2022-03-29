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俄國外長將訪印度 預期討論交易支付機制

2022/3/29 13:53
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（中央社記者林行健新德里29日專電）印度媒體「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天透露，俄羅斯外交部長拉夫羅夫預定於31日訪問印度，預期將與印方官員討論石油及軍事設備的支付機制。

印度斯坦時報引述知情人士說，拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）將於31日抵達新德里，次日與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，議程尚待敲定，但將圍繞在烏克蘭戰火及對俄羅斯與印度的影響。

報導指出，雙方料將討論國防設備及石油等交易的替代性支付方案，以因應西方國家對俄羅斯銀行體系實施經濟制裁的衝擊。

新德里與莫斯科的安全合作關係密切，約有6成的外購軍事設備與技術是來自俄羅斯，印度於2018年向俄羅斯購買5套S-400防空飛彈系統，目前正陸續交貨。

此外，印度也考慮以優惠價向俄羅斯採購石油與焦煤。

報導說，俄羅斯與印度正研究以盧布與盧比進行貿易的可行性，但考量到盧布的不穩定，兩國也有可能以第3貨幣做為支付選項。

印度斯坦時報也指出，對俄羅斯而言，與印度的關係至為關鍵，因為印度是少數未在聯合國會議及國際場合抨擊俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）的國家。

早在冷戰時期，印度就與當時的蘇維埃聯邦建立關係，多年來，莫斯科在許多重大議題支持新德里，包括克什米爾（Kashmir）主權爭議、孟加拉解放戰爭，以及核子能力發展等，如今兩國已發展為「特殊、具特權的戰略夥伴」。

俄羅斯於2月出兵入侵烏克蘭後，聯合國多次召開緊急會議商議局勢，以及表決是否譴責俄羅斯、要求俄羅斯無條件撤軍，但印度均投下棄權票。

印度是美國的「全面戰略夥伴」，且是「四方安全對話」（Quad）聯盟的成員，但印度多數分析人士認為，在烏克蘭危機選邊站並不符合印度的國家利益。

或許是考慮到印度在印太地區牽制中國的重要性，西方國家雖對印度立場有微詞，但未公開苛責。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）21日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行視訊高峰會議，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）在會後記者會說，莫里森諒解印度在烏克蘭危機的立場。

印度外交部尚未宣布拉夫羅夫將來訪，但已宣布英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在31日，也就是拉夫羅夫可能來訪的同一天訪問印度。（編輯：陳惠珍）1110329

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