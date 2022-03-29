佛州州長簽署「不說同性戀」法案 LGBTQ陣營受挫
2022/3/29 13:55（3/29 14:16 更新）
美國佛羅里達州州長迪尚特（前中）28日簽署反對陣營稱之為「不說同性戀」的法案。（圖取自facebook.com/GovRonDeSantis）
（中央社邁阿密28日綜合外電報導）美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天簽署反對陣營稱之為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）的法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。
批評者認為，迪尚特此舉，會讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群受挫。
支持LGBTQ的非營利組織「佛羅里達平權」（Equality Florida）批評迪尚特簽署此法案。
聲明說：「迪尚特讓我們州歡迎並包容所有家庭的名聲受損，他讓我們淪為笑柄，淪為全國嘲笑的目標。」
共和黨籍的迪尚特簽署法案前表示：「我們會確保家長送小孩到學校是去受教育，而不是接受灌輸。」
民主黨人和LGBTQ權利倡議人士積極遊說反對的「不說同性戀」法，涵蓋範圍包括幼兒園到3年級的孩童，也就是孩子8、9歲時，但批評人士認為，法條這種措辭，意味適用範圍也可能擴及更年長的孩童。
共和黨人則反駁說，教師和學生實際上可自發談論性取向和性別認同問題，這項法案只是禁止把相關議題納入學校正式課程。
共和黨為主的佛州參議會3月8日通過這項法案後，引發全美騷動，3月中旬迪士尼（Disney）員工甚至發動示威，抗議公司沒公開表示反對。
在佛州奧蘭多（Orlando）主題樂園雇用約7萬5000名員工的迪士尼，今天終於發表聲明譴責這項法案。
佛州共和黨人數月來一直在進行他們口中為了家長發動的戰爭，為的是讓家長對孩子在校所學有更大的決定權。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110329
美國佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。圖為民眾在州議會大廈外抗議。（圖取自twitter.com/equalityfl）
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