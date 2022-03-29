新加坡防疫鬆綁戶外不強制戴口罩 民眾：心情輕鬆

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新加坡疫情趨穩，29日起擴大放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩。圖為在魚尾獅公園拍照的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月29日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）新加坡疫情趨穩，今起擴大放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩、社交聚會人數放寬至最多10人。有民眾表示，鬆綁防疫措施讓大家心情較輕鬆，但在戶外人多的地方，仍會繼續戴口罩。

新加坡Omicron疫情趨穩，單日新增確診人數持續下降之際，今天起進一步鬆綁防疫措施，包括放寬社交聚會人數從最多5人至最多10人；民眾在戶外可選擇不戴口罩，但在室內場所仍須強制戴口罩等。

記者觀察，新措施上路首日，雖然街上有些人沒戴口罩，但大多數民眾在戶外仍戴著口罩。有些到當地知名地標魚尾獅公園的民眾也只有在拍照時才脫下口罩，拍完照即重新戴上口罩。

新加坡民眾明永昌接受中央社記者訪問時表示，身邊大多數朋友都傾向繼續戴口罩。他自己也會持續隨身攜帶口罩，去公園或海灘的時候，會把口罩拿下來，但如果在商場外或是街上人很多的地方，還是會戴上口罩。

旅居新加坡7年多的美國人Nicole認為，戶外不強制戴口罩是件好事，也是新常態生活的一部分。不過，考量進到室內還是需要戴口罩，為避免一下脫下口罩、一下又要戴上的麻煩，因此儘管人在戶外，她還是會選擇繼續戴口罩。

另一方面，自2020年疫情爆發以來，新加坡政府為了防疫需求，限制社交聚會及餐廳內用人數，這次放寬至最多10人一組，是2年來最寬鬆的一次，不少民眾對此都感到相當開心。

「這是大好的消息」，明永昌說，過去受到疫情限制，很長一段時間餐廳內用只能最多5人一桌，跟家人、朋友的聚餐都很受限。現在放寬措施後，相信很多餐館訂位滿了，「就是因為可以10個人一起吃飯」。

Nicole同樣也對社交聚會人數鬆綁感到開心，她受訪時表示，這樣一來，跟朋友聚會更加方便，「很開心現在可以最多10人一起聚在同一地點」，不像之前需要分批跟朋友聚會。

此外，今天上路的新措施還包括允許所有場所恢復現場表演，包括餐廳在內；解除餐飲場所晚上10時30分過後不得賣酒的禁令。

明永昌表示，這對酒吧等餐飲業者而言，是很好的消息，同時也會增加民眾「出去消費的意願」。

對於政府擴大鬆綁防疫措施，他認為，相信許多新加坡人都有「非常愉快、比較輕鬆的感覺」。先前受到防疫措施諸多限制，難免感到生活苦悶、行動不自由，但如今民眾外出可以不用戴口罩、不少措施都放寬，「大家心情應該是很快樂、很輕鬆的」。

新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈（Alex Cook）受訪時指出，在這波疫情結束前，星政府可考慮進一步鬆綁防疫措施，包括持續放寬社交聚會人數限制、鬆綁室內戴口罩等規定。

此外，至於其他國家是否也應仿效新加坡擴大放寬防疫措施，古阿烈分析，新加坡進一步鬆綁防疫措施的考量包括COVID-19疫苗覆蓋率高及高齡族群接種追加劑的比例也高，加上歷經數波疫情後，群體免疫力增強。不過，像是台灣、中國等地，群體免疫力及疫苗覆蓋率相對較低，任何防疫措施的放寬都可能導致確診數上升。（編輯：黃自強）1110329

新加坡疫情趨穩，29日起擴大放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩，不過像是地鐵等室內場所仍需繼續戴口罩。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月29日