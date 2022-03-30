法院下3年禁令 女粉絲同意不再騷擾蘋果執行長

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（中央社記者周世惠舊金山29日專電）一名來自維吉尼亞州女性威脅騷擾蘋果公司執行長庫克多時，加州法院今天諭令她3年內不准接近庫克與蘋果公司，且要求她交出持有的槍枝。這名騷擾者同意與蘋果就本案和解。

加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，加州聖克拉拉郡高等法院（Santa Clara County Superior Court）法官強森（Erik Johnson）今天就庫克（Tim Cook）遭遇的騷擾案簽署一項新命令，維吉尼亞州亞裔女性茱莉．崔（Julie Lee Choi，音譯）必須遠離庫克、任何蘋果公司的員工及資產，且禁止她試圖以電子郵件或社群媒體等方式聯繫庫克，她必須上繳所持的槍枝。

法院表示，如果她持續騷擾，將會面臨刑事指控。不過這項限制令僅3年。

蘋果公司總部位於舊金山南灣古柏迪諾（Cupertino）。今年一月蘋果向法院提出對茱莉．崔的限制令並獲得法院暫時核准，法院今天舉行聽證會。

美媒報導，45歲茱莉．崔獨自出席，同意與蘋果公司就本案和解。庫克沒有到場。

根據蘋果公司對股東揭露的訊息，去年為了保護庫克的安全，蘋果支付超過63萬美元（約合新台幣1810萬元）費用。

蘋果公司先前對法院的申請文件提到，庫克在2020年底首次發現社群媒體推特被這位女性標記，她聲稱是蘋果公司執行長的妻子、庫克是她雙胞胎孩子的父親。

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2011年庫克被提名為蘋果執行長，他於2014年以一篇散文公開同志身分。茱莉．崔對此知情卻仍然寫電子郵件給庫克要求見面、「當室友」。一年多來，她頻繁寄送數百封電子郵件，包括槍枝照片給庫克，且從美國東岸到加州矽谷擅闖庫克的家。

蘋果公司去年9月開始採取法律行動，對法院的申請文件中譴責茱莉．崔有「不尋常、威脅性和怪異的行為」，並附上她傳送的威脅照片、電子郵件和推文等副本。（編輯：馮昭）1110330