便便變能源 俄烏戰爭讓德國農場主「嗅」到商機

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（中央社德國里貝克29日綜合外電報導）德國竭力降低對俄羅斯能源的仰賴之際，凱姆（Peter Kaim）農場裡糞便等有機廢棄物飄散的氣味，或許正是最佳解方。

凱姆在柏林以西1小時車程處養了100頭乳牛，泥濘的土地上，3根大型圓柱體發散出刺鼻氣味。

每天都有數公噸的糞便、玉米和青草等有機廢棄物被倒進圓柱體內，透過細菌催化的「甲烷化」（Methanation）過程，會讓它們轉為氣體。

這座迷你發電廠發出的電力，能供里貝克村（Ribbeck）約20戶家庭暖氣所需用電，凱姆告訴法新社，「百分之百都來自我們農場」。

凱姆對能在俄烏戰爭期間「獨立」製造能源自豪不已，他呼籲政府捨棄繁文縟節，提高生質氣體在德國的占有率。

俄烏戰爭前，德國天然氣55%是從俄國進口，煤礦有一半來自俄國，石油則有35%從俄國進口。

跡象顯示政府聽到了凱姆等人的聲音，當局本月宣布有意提高「綠氣」生產，以因應能源價格飆漲。

目前，生質氣體僅占德國所有能源的1%。

德國生質氣體生產商聯盟主席賽德（Horst Seide）表示：「若法規明天鬆綁，我們或許可以立即將產量提高兩成，取代5%的俄國天然氣。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110330