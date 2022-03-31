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美公民在俄羅斯獄中絕食 拜登承諾努力爭取釋放

2022/3/31 14:40
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國前陸戰隊員崔佛．利德（Trevor Reed）因酒後襲警被關押在俄羅斯。白宮今天表示，總統拜登與崔佛的雙親會面，承諾會努力終結崔佛身陷囹圄的「惡夢」。

崔佛2019年在俄羅斯因酒後襲警被定罪，判處9年徒刑，被關在莫斯科東南方約500公里的流放地。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在聲明中說：「拜登總統今天與崔佛的父母喬伊（Joey Reed）和寶拉．利德（Paula Reed）會面；崔佛在俄羅斯遭到不當關押。」

「總統在會中再次承諾會繼續努力讓崔佛、保羅．惠蘭（Paul Whelan）及其他在俄羅斯等地遭不當關押的美國人獲釋。」

俄羅斯莫斯科市法院2020年判決，美國前陸戰隊員保羅．惠蘭為美國擔任間諜罪名成立，並判處16年徒刑。

莎琪說：「我們理解崔佛所有親友在他缺席的惡夢中感受到的痛苦，我們致力於終結這種痛苦。」

利德的發言人昨天在推特（Twitter）表示，崔佛已「恢復絕食，恢復單獨監禁」。崔佛去年11月4日宣布絕食，持續了兩週，他說自己因涉嫌違反監獄規定而多次被關禁閉，但他否認有違規。

路透社提到，崔佛的父母表示，崔佛在監獄醫院住了10天，但除了接受不當的X光攝影之外，未獲有意義的醫療照護，就於上週回到牢房。

崔佛的父母說，崔佛在當地的律師昨天去探監，證實崔佛再度開始絕食，以抗議獄方在他受傷且患有肺結核的情況下，又把他單獨監禁。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，美俄關係更加惡化。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，外交人員試圖探視被關押在俄國的公民，包括崔佛和美方認為遭誣告的保羅．惠蘭，卻不得其門而入。

美國籃球明星格琳娜（Brittney Griner）也自2月17日被俄方關押至今，原因是她涉嫌攜帶含大麻油的電子菸油盒，在莫斯科機場被捕。美國政府擔心她被利用來當作俄烏戰事中的人質，迄今對此案都保持低調。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110331

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