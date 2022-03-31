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索羅門擬簽約允中國駐軍 密克羅尼西亞籲重新考慮

2022/3/31 16:48
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（中央社雪梨31日綜合外電報導）索羅門群島有意與中國簽訂安全條約，密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛已向索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞發出懇切請求，敦促他重新考慮這項有爭議的、「前所未有的」的條約。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）今天公布總統帕努埃洛（David Panuelo）30日寫給索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞的一封信，帕努埃洛在信中「對這項倡議中的安全條約表達嚴正關切」，理由是中美之間的緊張局勢日益加劇。

帕努埃洛寫道：「我擔心的是，我們這些太平洋島國將成為這些大國未來對抗的中心。」

這份廣泛安全條約的草案上週外洩，引起美國、澳洲和紐西蘭的撻伐，因為它將允許中國在索羅門群島部署安全部隊和海軍。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）29日發表慷慨激昂的演說，駁斥條約的批評者。他說，被其他國家「冠上不適合管理索羅門的主權事務，這非常侮辱人」。

在寫給蘇嘉瓦瑞的信中，帕努埃洛要求蘇嘉瓦瑞考慮簽署安全條約的長期後果，「就算不考量對全世界的影響 ，也要考量對整個太平洋地區的影響」。

他憂心太平洋地區在美中潛在衝突中受到「間接傷害」，認為這個地區可能會變成「成人玩耍的兒童遊樂場」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110331

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