菲美聯合軍演 菲將領：做好準備防範攻擊

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（中央社記者陳妍君卡加延省31日專電）菲美年度「肩並肩」聯合軍演今天在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。菲國將領說，這裡位於菲律賓北端，盼藉由演習發揮威懾作用，作好準備防範可能的攻擊。

菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合演習始於1991年，是菲美兩國間最重要的軍事演習。今年演習出動近9000名官兵，規模是30年來首見，地點則從往年鄰近南海的巴拉旺省（Palawan）移到馬尼拉西北方的空軍基地和東北部的卡加延省（Cagayan）等地。

由於卡加延省距台灣僅300多公里，台海情勢緊張之際，今年演習地點的選擇引發關注。

對此，美軍陸戰隊第3濱海作戰團團長布雷迪（Timothy Brady Jr.）接受中央社訪問表示，肩並肩聯合演習是每年預定的演習，展現菲美兩國同盟的力量及對地區安全的承諾，但與當前任何全球或政治局勢無關。

菲律賓新聞社（PNA）報導，第3濱海作戰團戰略通訊官史密斯（Kevin Smith）說：「我們選擇呂宋島北部的原因是，它讓我們能夠探查不同的海灘地點，在不同的地勢上訓練。」

另外，針對菲國記者提問，往年演習地點選在巴拉旺省明顯是為因應南海局勢，今年選在卡加延省是否為因應任何潛在威脅，以及今年演習對馬尼拉和北京在南海的緊張情勢有什麼意義，菲律賓第5步兵師指揮官米納（Laurence Mina Jr.）表示，卡加延省在菲律賓北端，來自北方的威脅可能是中國、可能是俄羅斯。

他表示：「雖然這只是一場演習，它仍然可以發揮威懾作用。當他們進攻時，我們的軍隊已經準備好了。」

米納說：「如果我們談到外部侵略，（海岸防禦）確實是我們需要強化的領域。」

菲律賓海巡署近日通報，一艘中國海警船2日在黃岩島（Scarborough Shoal）海域、距菲國巡邏艇僅約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則（COLREGS）。菲國官員29日證實，已向北京提出外交抗議。（編輯：高照芬）1110331

菲美年度「肩並肩」聯合軍演31日卡加延省舉行兩棲作戰演習。菲國將領說，這裡位於菲律賓北端，盼藉由演習發揮威懾作用，作好準備防範可能的攻擊。中央社記者陳妍君卡加延省攝 111年3月31日

菲美年度「肩並肩」聯合軍演31日在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。今年演習出動近9000名官兵，規模是30年來首見。中央社記者陳妍君卡加延省攝 111年3月31日