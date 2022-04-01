中索擬簽安全條約 澳洲：解放軍擴大介入太平洋

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（中央社記者丘德真雪梨1日專電）索羅門群島擬與中國簽訂安全條約，對此澳洲國防部長杜登表示深切關注。他指出，需要「看穿」中國意圖並不只是向索國提供警員訓練，而是解放軍艦艇在太平洋地區的活動勢將擴大。

杜登（Peter Dutton）今天接受澳洲廣播公司（ABC）早晨新聞節目RN Breakfast訪問。他指中國政府的言行不一，因此他無法憑著中國發表言論的「字面意思」（face value）就相信中國無意在索國興建軍港。

杜登舉例解釋，中國國家主席習近平曾經向前美國總統歐巴馬（Barack Obama）承諾，中國不會讓南中國海軍事化；但據澳洲政府所知，中國在南中國海設有軍事設施的地點一共有20個，且還在擴建核武和測試極音速飛彈。

據美國白宮公開歐巴馬任內資料網站（obamawhitehouse.archives.gov）顯示，習近平與時任美國總統歐巴馬於2015年9月在美國華府會談，2人隨後出席聯合記者會。習近平於記者會談到南中國海時說：「中國無意追求軍事化。」（China does not intend to pursue militarization.）

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衛報（The Guardian）澳洲版昨天報導，曾經擔任澳洲官方情報機構「國家評估辦公室」（The Office of National Assessments，ONA）主任、現任亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級研究員莫德（Richard Maude）指出，按照索國擬與中國簽訂的安全條約草案內容，中國海軍將可以藉此掌握介入太平洋的據點，進而對澳洲安全構成負面影響。

杜登今天向ABC提到，他同意莫德的說法。杜登認為，需要「看穿」中國的意圖並不僅是訓練索國警員而已；澳洲必須面對現實，正視中國海軍艦艇在太平洋地區擴大活動的問題。（編輯：陳惠珍）1110401