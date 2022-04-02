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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

烏克蘭地方官員：俄軍飛彈襲擊多座城市

2022/4/2 15:37
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（中央社烏克蘭利維夫2日綜合外電報導）烏克蘭波塔瓦州（Poltava Oblast）首長說，俄羅斯飛彈今天早上襲擊中部2座城市，破壞當地基礎設施和住宅區建築物。

路透社報導，波塔瓦州首長盧寧（Dmitry Lunin）在網路貼文中寫道：「一枚飛彈夜間擊中波塔瓦一座基礎設施。克勒曼楚克（Kremenchuk）這座城市早上受到多起攻擊。」

盧寧稍後表示，至少4枚飛彈擊中波塔瓦的2座基礎設施，同時根據初步資訊，克勒曼楚克工業設施遭到3架敵方飛機攻擊。

波塔瓦市（Poltava）為波塔瓦州首府，位於基輔東方，而克勒曼楚克是該地區主要城市之一。

盧寧說，目前尚未掌握關於傷亡人數的即時資訊。路透社無法立即查證這些報導。

烏克蘭西南部第聶伯羅（Dnipro）區域首長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）也在網路貼文中表示，飛彈擊中當地一座基礎設施，造成2人受傷和顯著損壞。

列茲尼琴科補充表示，克利福洛（Kryvyi Rih）一座加油站也遭到砲擊，引發火災。（譯者：李佩珊/核稿：陳正健）1110402

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