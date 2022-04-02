俄烏戰事北京立場難 專家：中國的尷尬遠未到來

（中央社台北2日電）北京在俄烏戰爭的立場持續受討論，有分析說，若到非選擇不可的關頭，北京還是會幫助莫斯科，但如此一來，俄羅斯與西方的對抗就變成俄中與西方的對抗，中國的尷尬狀態可說還遠未到來。

俄羅斯入侵烏克蘭之前，中俄兩國曾發表合作無禁區聲明，俄烏戰事開打後，北京的立場一直備受關注和討論之際，中國駐美大使秦剛稍早前透過接受香港鳳凰衛視節目的專訪，表達「中俄合作無禁區、但有底線」的態度。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文近日在德國之聲中文網發表評論文章指出，北京雖在這個特殊時刻對發展中俄關係劃出底線，但依北京說法，兩國關係畢竟「上不封頂」，因此很難打消華盛頓對北京暗助莫斯科的疑慮。

他表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在北京冬奧會開幕之際訪問中國，與中國國家主席習近平發表了共同抗美聲明並簽署了多項合作協議，華盛頓因此懷疑北京事前已得到莫斯科入侵烏克蘭的告知或暗示，對北京是否遵守不對莫斯科進行軍援和經援的警告其實並無太大把握。

這位專家分析，目前來說，北京會盡量依照華盛頓的要求去做，也會向莫斯科解釋以求諒解。為了不讓「老朋友」為難，莫斯科會理解北京的處境，因為現階段莫斯科有求於北京、特別是軍事上有求於北京的還不會很多，但若是戰爭延長，俄軍在戰場上頻頻失利，經濟也因制裁而面臨崩潰，莫斯科此時求援，北京將如何回應？

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鄧聿文表示，許多觀察家認為，若到了這個非選不可的關頭，北京最終還是會選擇幫助莫斯科，因為國與國關係雖受領導人影響，但國家或政黨利益才是最終決定因素，「北京懂得唇亡齒寒的道理，清楚華盛頓利用烏克蘭戰事拖垮俄羅斯最後還是要來收拾中國，與其如此，不如幫莫斯科一把」。

他進一步指出，在關鍵時刻不幫「老朋友」，是對老朋友的背叛，無論從道義或利益說都不對。但如此一來，勢必與美國和西方發生直接衝突，屆時「俄烏戰爭就從目前俄羅斯同西方的對抗變成了俄中同西方的對抗，它可能是雙方之間一場長期的新冷戰，也可能是一場熱戰。可以說，中國的尷尬狀態遠沒有到來」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110402