中國：中歐在烏克蘭問題達成堅持和平對話共識

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（中央社台北2日電）中歐峰會後，中國外交部今天宣稱，中歐在烏克蘭問題上達成一個重要共識，要堅持和平對話、用外交途徑解決問題，雙方在這些領域有很大的合作空間。中歐領導人也決定將舉行5個高層對話。

據央視新聞，中國外交部2日上午舉行中外媒體吹風會，介紹第23次中國—歐盟領導人會晤有關情況，中國外交部歐洲司司長王魯彤作以上表示。

他並表示，中歐雙方都認為有必要儘快停火止戰，透過外交途徑來尋求問題解決，雙方也認為要盡一切努力避免大規模人道危機，還要共同推進合作來避免產業鏈供應鏈受到阻礙，推進世界經濟復甦。

王魯彤還稱，中歐還有非常重要的共識，就是「應該共同努力防止新冷戰，防止世界分裂和集團對抗」。

他指出，中歐領導人年度會晤時隔近兩年再次舉行，是今年中國和歐盟機構之間最重要的高層交往。在國際形勢動盪加劇、中歐關係面臨新機遇、新問題背景下舉行，意義重大。雙方也達成不少共識和成果。

王魯彤表示，這次會晤傳達一個非常重要的信號，就是中歐作為兩個世界最大的和平穩定的力量，要共同努力維護世界和平穩定，推動世界經濟的復甦。

他聲稱，中歐雙方達成很多共識，就是要用中歐關係穩定性，來共同應對現在面臨的國際危機，用中歐關係的務實合作來推動世界經濟全球化發展。「所以雙方領導人也決定在會晤之後儘快舉行5個高層對話，同時也就現在國際上特別關心的糧食、能源問題，宏觀經濟政策的協調問題，充分地交換意見」。

中國國家主席習近平、國務院總理李克強1日分別在北京以視訊方式會見歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

習近平在會晤中提出解決烏克蘭危機的4點意見，主張堅持勸和促談、防止出現更大規模人道主義危機、構建歐洲和亞歐大陸持久和平、防止局部衝突擴大化。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1110402