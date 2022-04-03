紅十字會救援車隊無功而返 續嘗試撤馬立波平民

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（中央社馬立波2日綜合外電報導）紅十字國際委員會（ICRC）今天表示，協助烏克蘭民眾離開圍困城市馬立波（Mariupol）的行動仍在持續當中。數小時前，俄羅斯表示行動失敗，並發言批評紅十字國際委員會。

路透社援引國際傳真社（Interfax）報導指出，俄羅斯國防部說，救援車隊昨天和今天無法進入馬立波，並怪罪國際紅十字委員會的「破壞行動」。

國際紅十字委員會表示，昨天前進馬立波的紅十字車隊因為無法開始撤離平民而折返。

國際紅十字委員會發言人透過電子郵件指出：「協助平民安全撤離馬立波的人道行動仍在持續，當地狀況不穩，可能隨時變化。」

「由於國際紅十字委員會在高度複雜的行動中扮演中立中間人的角色，現階段不適合再進一步評論。」

國際傳真社引述俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）指出，國際紅十字委員會已讓人看到他們沒有能力協助民眾撤離馬立波。

米茲殷塞夫說，紅十字會的行為導致車隊4月1日和2日非常晚才離開，無法及時抵達馬立波。

他表示，昨天國際紅十字委員會員工沿途多次未經籌劃地停留，一些車輛還脫隊後來才歸隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110403