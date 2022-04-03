長期拍攝馬立波 立陶宛紀錄片導演傳死於當地

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（中央社基輔2日綜合外電報導）據立陶宛紀錄片導演克維達拉維丘斯的同事所言及媒體報導，他今天死於自己長期記錄的烏克蘭馬立波市。這座城市如今被俄羅斯軍隊包圍，並飽受戰火摧殘。

創辦紀錄片電影節Artdocfest的俄羅斯導演曼斯基（Vitaly Mansky）在臉書（Facebook）上發文說：「我們的朋友、Artdocfest的伙伴─立陶宛紀錄片作者克維達拉維丘斯（Mantas Kvedaravicius）今天在馬立波（Mariupol）遇害，當時他手中還拿著拍攝器材。」

路透社無法立即核實此事。

克維達拉維丘斯的作品中，最為人所熟知的是2016年於柏林國際影展（Berlin International Film Festival）首映、在衝突地區拍攝的紀錄片Mariupolis。

攝於馬立波的Mariupolis描繪一座遭圍困的烏克蘭城市展現出強烈求生意志。

海港城市馬立波具有戰略意義，位於與俄羅斯相鄰的頓內茨克州（Donetsk）。而頓內茨克的親俄分離主義武裝份子，自2014年起一直不斷和烏克蘭軍隊戰鬥。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，馬立波很快便遭到圍困。成千上萬的居民困在城中，食物、飲水都十分匱乏。

根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT），克維達拉維丘斯生於1976年，曾於維爾紐斯大學（Vilnius University）就讀，並在劍橋大學（University of Cambridge）獲得社會人類學學位。

立陶宛國家廣播及電視台也報導了克維達拉維丘斯的死訊，但稱消息尚未經過官方證實。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110403