歐盟執委會主席本週赴基輔 會澤倫斯基表達支持

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天宣布，執委會主席范德賴恩本週將前往烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基以表達支持。

歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）推文說，范德賴恩（Ursula von der Leyen）將由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）陪同，「於本週前往基輔會晤澤倫斯基總統（Volodymyr Zelensky），然後參與週六在華沙舉行的支持烏克蘭活動」。

澤倫斯基在烏克蘭告訴記者：「我期待她在今後幾天來訪，但我們還不知道時間。」

他又說，他和范德賴恩3日通話時同意，應由烏克蘭和歐盟組成聯合調查團體，調查烏克蘭指控俄國軍隊犯下的戰爭罪行。

范德賴恩昨天表示，歐盟準備派遣調查小組前往烏克蘭。在此同時，歐盟正討論針對俄國入侵烏克蘭採取第5輪制裁行動，會員國可望在本週或下週作成決定。

此外，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）的辦公室今天發布聲明說，內哈默計畫在今後數日前往烏克蘭，與澤倫斯基會商提供人道與政治支持。（譯者：林治平）1110405