「時代革命」瑞典馬爾默放映 各國觀眾感動

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩6日專電）響應香港紀錄片「時代革命」全球同步放映活動，瑞典第3大城馬爾默（Malmö）今天播映，現場各國觀眾受感動，影片凝聚了各界關心香港民主運動的力量。

時代革命（Revolution of Our Times）是由香港導演周冠威執導的紀錄片，2021年7月在第74屆坎城影展首映，並獲得第58屆金馬獎最佳紀錄片獎，4月1日起在全球各地同步放映。

根據「時代革命」官方網站的資訊，全球共有23個國家、85個城市加入放映行列，其中瑞典有3個城市、4場放映會。

瑞典第3大城馬爾默的放映會於6日登場，除了香港、台灣的觀眾外，也吸引了來自瑞典、德國、韓國、泰國、丹麥等國的觀眾前往觀賞。

放映會上來自香港的交換學生R、M、Mathew對記者表示，「時代革命」記錄的是一段很重要的歷史，雖然他們覺得觀看這部片、重新回想那段造成很多創傷的時刻很殘酷，但還是希望可以重新見證那時香港人的經歷。

特別是知道在香港的朋友看不到這部片，他們更覺得應該來觀賞，也趁此機會把過去那些痛苦的零碎片段重新組織整理，好好地記下來。

他們說，曾經為家鄉爭取民主做過的奮鬥不能忘，也很珍惜在海外有一丁點的自由能觀賞「時代革命」。

他們本來打算飛到英國去看，很高興馬爾默有熱心人士與組織籌辦這次放映會，讓他們不用舟車勞頓。

紀錄片的內容感動了許多觀眾，許多人一起哼唱片尾的「願榮光歸香港」，也在影片結束時一起喊了「光復香港，時代革命」的口號。

映後座談由放映會的主辦者，曾參與抗爭的香港人Fung及非政府組織Bauhinias for Freedom主席Narayan Liu對談。

Fung表示，這段經歷對香港人來說是一種集體創傷，雖然沉澱了兩年，心中的傷痛又因為這部紀錄片重新浮現。但在這個時間點再次談香港議題、提醒世人很重要。

Narayan則表示，他沒想到這部片會給他帶來這麼大的衝擊，他提出瑞典政府應該要對中國採取更加堅定的表態，這部紀錄片可以讓國際社會了解香港人失去了家園，需要更多的庇護。

Narayan隨機問了在座的香港人，至少有1/3表示他們不敢回香港。

席間有許多觀眾對香港民主運動表示支持，也有民眾提出希望有香港文化與語言的活動，讓更多人認識香港，也讓香港作為一個精神，繼續在海外活下去。

也有來自泰國、台灣的觀眾公開鼓勵香港朋友，表達支持。

瑞典第2大城哥特堡（Gothenburg）在週末將有2場放映會。其他北歐國家如挪威與丹麥也有放映會響應全球同步的行動。（編輯：郭中翰）1110407