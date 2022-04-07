更多編輯台推薦新聞：
廖老大「打龜號」8.72秒拚贏中國網紅杰爺 將挑戰亞洲紀錄
地方

廖老大「打龜號」8.72秒拚贏中國網紅杰爺 將挑戰亞洲紀錄

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 4/7
首頁 / 國際

「時代革命」瑞典馬爾默放映 各國觀眾感動

2022/4/7 08:20（4/7 09:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香港民主運動紀錄片「時代革命」在瑞典放映，非政府組織Bauhinias for Freedom主席Narayan Liu（左）與香港抗爭者Fung（右）在映後座談，與觀眾交換意見。中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩攝 111年4月7日
香港民主運動紀錄片「時代革命」在瑞典放映，非政府組織Bauhinias for Freedom主席Narayan Liu（左）與香港抗爭者Fung（右）在映後座談，與觀眾交換意見。中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩攝 111年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩6日專電）響應香港紀錄片「時代革命」全球同步放映活動，瑞典第3大城馬爾默（Malmö）今天播映，現場各國觀眾受感動，影片凝聚了各界關心香港民主運動的力量。

時代革命（Revolution of Our Times）是由香港導演周冠威執導的紀錄片，2021年7月在第74屆坎城影展首映，並獲得第58屆金馬獎最佳紀錄片獎，4月1日起在全球各地同步放映。

根據「時代革命」官方網站的資訊，全球共有23個國家、85個城市加入放映行列，其中瑞典有3個城市、4場放映會。

瑞典第3大城馬爾默的放映會於6日登場，除了香港、台灣的觀眾外，也吸引了來自瑞典、德國、韓國、泰國、丹麥等國的觀眾前往觀賞。

放映會上來自香港的交換學生R、M、Mathew對記者表示，「時代革命」記錄的是一段很重要的歷史，雖然他們覺得觀看這部片、重新回想那段造成很多創傷的時刻很殘酷，但還是希望可以重新見證那時香港人的經歷。

特別是知道在香港的朋友看不到這部片，他們更覺得應該來觀賞，也趁此機會把過去那些痛苦的零碎片段重新組織整理，好好地記下來。

他們說，曾經為家鄉爭取民主做過的奮鬥不能忘，也很珍惜在海外有一丁點的自由能觀賞「時代革命」。

他們本來打算飛到英國去看，很高興馬爾默有熱心人士與組織籌辦這次放映會，讓他們不用舟車勞頓。

紀錄片的內容感動了許多觀眾，許多人一起哼唱片尾的「願榮光歸香港」，也在影片結束時一起喊了「光復香港，時代革命」的口號。

映後座談由放映會的主辦者，曾參與抗爭的香港人Fung及非政府組織Bauhinias for Freedom主席Narayan Liu對談。

Fung表示，這段經歷對香港人來說是一種集體創傷，雖然沉澱了兩年，心中的傷痛又因為這部紀錄片重新浮現。但在這個時間點再次談香港議題、提醒世人很重要。

Narayan則表示，他沒想到這部片會給他帶來這麼大的衝擊，他提出瑞典政府應該要對中國採取更加堅定的表態，這部紀錄片可以讓國際社會了解香港人失去了家園，需要更多的庇護。

Narayan隨機問了在座的香港人，至少有1/3表示他們不敢回香港。

席間有許多觀眾對香港民主運動表示支持，也有民眾提出希望有香港文化與語言的活動，讓更多人認識香港，也讓香港作為一個精神，繼續在海外活下去。

也有來自泰國、台灣的觀眾公開鼓勵香港朋友，表達支持。

瑞典第2大城哥特堡（Gothenburg）在週末將有2場放映會。其他北歐國家如挪威與丹麥也有放映會響應全球同步的行動。（編輯：郭中翰）1110407

延伸閱讀
紀錄片「時代革命」全球放映 斯德哥爾摩打頭陣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族