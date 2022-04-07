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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄擬決戰烏東 烏克蘭外長籲北約向烏軍提供武器

2022/4/7 16:09
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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲北大西洋公約組織（NATO）成員國向基輔提供與俄羅斯作戰所需的所有武器。

庫列巴在布魯塞爾與北約外交部長召開會議前告訴記者：「我的議題很簡單，只有3個，就是武器、武器、武器。」

他說：「我呼籲所有盟邦放下猶豫和不情願，為烏克蘭提供所需要的一切。」

隨著俄羅斯轉向聚焦解放烏東地區，烏克蘭力促西方增加武器供應，提供防空系統、火砲、戰車和噴射機等較重型武器給烏軍。

庫列巴說，經濟強國德國「可以做得更多」，他也批評那些仍不願提供所謂「攻擊性」武器的盟國。

他說：「就我國局勢而言，區分防禦性和攻擊性不具任何意義。」

「那些說我們將為烏克蘭提供防禦性武器，但無法提供攻擊性武器的國家真是虛偽，這簡直是不公平、不合理的做法。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，他確信各盟邦會「處理烏克蘭對更多防空系統、反戰車武器、較輕型和較重型武器的需求，也會向烏克蘭提供許多不同類型的支持」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，柏林「與我們的合作夥伴正密切關注我們未來將如何更密集、更協調地支持烏克蘭，因為他們有自衛權」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1110407

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