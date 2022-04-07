川普兩盟友拒說明國會暴動案 面臨刑事藐視起訴

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國會去年遭前總統川普的支持者擅闖，包括川普在內的數名時任官員被控與此案有關。國會議員今天表決建議以刑事藐視罪名起訴川普的兩名盟友，加緊追究這些關鍵涉案人物。

負責調查此案的聯邦眾議院特別調查委員會傳喚前白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）和前白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）出面回答問題，但兩人均未現身。

民主黨籍的調查委員會成員路里亞（Elaine Luria）說：「他們有很多機會可以出面，卻試圖妨礙伸張正義、阻撓委員會的調查，並隱瞞真相。」

路里亞直接向納瓦洛及史卡維諾喊話：「我的問題還是一樣：你們在隱匿什麼？在掩護誰？」

數以千計川普支持者去年1月6日硬闖國會山莊，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選，他們與執法人員爆發激烈衝突，造成至少5人喪命。

眾院調查委員會共有9名成員，由兩黨議員共同組成，調查內容包括川普意圖推翻敗選結果的行動，以及納瓦洛、史卡維諾等人的輔助。

由民主黨占多數的眾院今天表決，以220票贊成、203票反對的結果，決定將納瓦洛與史卡維諾移交司法部考慮是否起訴。若兩人真被起訴，可能面臨入獄數週和最高10萬美元（約新台幣288萬元）罰款的懲罰。

路透社提到，納瓦洛和史卡維諾辯稱自己的通訊應受行政特權保護，但許多法律專家認為這項原則不適用於已卸任的總統；拜登政府也否定川普的前幕僚享有行政特權。

眾院調查委員會已聽取約800人的證詞，包括許多白宮幕僚，預計於5月舉行公開聽證會。

此前，眾院曾透過表決，正式將前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、川普的策士巴農（Steve Bannon）和前司法部官員克拉克（Jeffrey Clark）轉交給司法部，但目前只有巴農被起訴。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110407