美印制裁俄羅斯立場不一 將舉行2+2對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）7日在例行記者會宣布，印度外交部與國防部首長下週將赴華府，與美國對等官員舉行2+2部長級對話。中央社記者林行健新德里攝 111年4月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里8日專電）在烏克蘭戰火仍熾、而美國與印度又在制裁俄羅斯的議題上立場不一之際，兩國外交部與國防部首長預定下週在華府舉行2+2對話，討論全球情勢與外交、國防及安全等領域議題。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天下午在例行記者會宣布，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與國防部長辛赫（Rajnath Singh），預定於11日至12日訪問華府。

巴格奇說，兩人將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行第4屆印度美國2+2部長級對話。

他說，雙方將藉由這場一年一度的對話，對印美在外交、國防及安全等領域的議題，進行全面審視，為雙邊關係的進一步鞏固提供策略性指引。

巴格奇表示，這場對話也能為兩國提供機會，就重要區域性及全球性事務的發展交換意見，研究如何合作處理涉及共同利益與關切的議題。

他補充，除了2+2部長級對話之外，蘇杰生與布林肯還會另行會面。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，以美國為首的西方國家紛紛譴責與制裁俄羅斯之際，印度卻一直維持中立，最近又以折扣價繼續向俄羅斯增購石油，並討論替代性貨幣支付方案，引發西方盟友不滿。

上週，白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）低調訪問新德里，但向印度媒體放話稱，任何國家若試圖繞過制裁與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。

巴格奇在記者會不願猜測所謂「後果」可能有哪些，但回應，印度與俄羅斯早已建立經貿關係，對此從不掩飾，外界不應以政治眼光來看待，印度在當今情勢下只是希望將印俄經貿關係「穩定化」，並無意增加。

他重申印度盼見俄羅斯與烏克蘭以談判方式結束衝突，而印度願在這方面做出貢獻。（編輯：陳惠珍）1110408