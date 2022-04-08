俄烏戰爭影響 印度下調經濟成長預測至7.2%

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（中央社記者林行健新德里8日專電）基於俄羅斯-烏克蘭戰爭以及部分國家COVID-19疫情復發等因素的衝擊，印度儲備銀行今天將2022-23財政年度的經濟成長預測值下調0.6個百分點，降至7.2%。

印度儲備銀行（RBI），也就是印度的中央銀行，今天發布新聞稿稱，雖然在鄉村需求、投資活動、銀行信貸及政府資本開支復甦的情況下，印度經濟已見起色，但地緣政治的緊繃卻又帶來陰霾。

RBI總裁達斯（Shaktikanta Das）在新聞稿中說，Omicron疫情消退的正面效應正被烏克蘭戰火所抵消，雖然印度與戰事相關國家的直接貿易往來有限，但物價上漲與全球溢出等效應，仍可能阻礙經濟復甦。

他補充，先進經濟體貨幣政策正常化帶來的金融市場動盪、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在某些國家的死灰復燃造成供應鏈干擾，以及半導體的長期短缺，都為印度經濟前景帶來風險。

達斯說：「考慮到這些因素，2022-23年度實質國內生產毛額（Real GDP）預測為7.2%，」這項預測以原油每桶100美元的價格來基準所作。

先前RBI原本預估印度在2022-23財政年度的經濟成長為7.8%。

達斯引述印度國家統計局的資料稱，印度2021-22財政年度的經濟成長為8.9%，但作為國內需求主要驅動力的民間消費和固定投資，只分別成長了1.2%和2.6%，原不及疫情前的水準。

此外，RBI也預測印度2022-23財政年度的通貨膨脹率為5.7%。

印度政府的財政年度是從4月1日直到次年的3月31日來計算。

另一方面，印度財政部今天也說，烏克蘭戰事為通貨膨脹率帶來上行風險，如果油價在未來很長一段時間維持現今價位，印度將難以取得優於8%的經濟成長表現。

印度財政部說，政府正在研究所有選項，包括進口來源多元化，以採購更廉價的石油。（編輯：黃自強）1110408