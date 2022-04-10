美媒：中美衝突、烏俄戰爭 北京加速聚焦核武

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（中央社記者周世惠舊金山9日專電）「華爾街日報」報導，早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，北京已聚焦核武發展，且因擔憂美中衝突的可能性，中國領袖把強大的核武庫視為阻斷美國直接捲入與台灣潛在衝突的方式。

華爾街日報今天報導，基於美國對中政策轉為強硬，中國評估相關威脅而加速擴張核武，這是中美緊張局勢的新線索。

依照美國官員說法，前總統川普（Donald Trump）政府在2018年的核武政策審查時曾表示，若美國或盟友遭遇重大的非核攻擊，美國會採用核武回應，去年初上任的拜登（Joe Biden）總統也堅持這樣的路線。

報導說，接近北京領導階層的人表示，隨著美國力挺台灣，而北京把台灣視為中國的一部分、誓言掌控台灣，這使得中國的領袖認為美國在台灣海峽衝突時可能使用核武。

目前沒有跡象顯示台海將發生戰爭。但美中兩國領導人都認為，台灣是軍事對抗的導火線。美國堅持「戰略模糊」不明說是否會出兵協防台灣，以遏止衝突。

報導提到，如果美國介入台海戰爭，美國在日本、關島和西太平洋的基地可能會成為中國軍隊的目標。

美國科學家聯盟核武資訊計劃案的研究人員科爾達 （Matt Korda） 以1月份的衛星圖像表示，新疆東南部有120個疑似導彈發射井，且最後一批45個發射井的臨時覆蓋物已移除，這顯示最敏感的部分完工。在中國西部另有兩個較小的發射井，仍處於早期施工階段。

分析家指出，這些發射井大到足以容納名為DF-41中國製的遠程飛彈，自2020年起服役的這款飛彈能打擊美國本土，並讓北京政權在受到核武攻擊時有能力第一時間回應。

最近其他跡象也顯示中國正在加重核武發展。美國國防部表示，北京在俄羅斯協助下，正在建立導彈預警系統，2021年2月已試射衛星。且中國還在開發更先進的武器，包括極音速飛彈。

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此外，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，讓中國官員真實體會核武的戰略價值。加上烏克蘭1994年決定交出蘇聯解體後留下的核武，以換取美國和俄羅斯的安全保證，一位退役中國軍官表示，烏克蘭失去核武防禦力，以至於走到如今的局面。

隨著烏克蘭戰事持續，北京的盤算也愈來愈明顯。退役中國軍官說，不管未來局勢如何發展，世界會愈來愈衝突，中國勢將維持核武防禦系統。（編輯：郭中翰）1110410