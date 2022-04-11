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德國挺俄人士組車隊示威 烏克蘭支持者上街較勁

2022/4/11 08:41
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（中央社漢諾威/法蘭克福10日綜合外電報導）挺俄人士今天在德國法蘭克福（Frankfurt）與漢諾威（Hanover）兩地示威，但烏克蘭支持者傾巢而出，把挺俄示威者的聲勢給壓了下去。

路透社報導，在北部漢諾威，警方表示，約600名挺俄抗議人士組成約400輛車的車隊，車上還插著俄羅斯國旗；同時，約3500名烏克蘭支持者聚集在市中心，與挺俄示威者相互較勁。

警方表示，他們架起圍籬，將挺俄抗議群眾與挺烏示威人士隔開。警方進一步表示，現場氣氛有時激烈緊繃，但兩邊的抗議活動大致和平。

根據2020年底的政府統計數據，德國有約23萬5000名俄羅斯公民。根據數據，在俄羅斯入侵烏克蘭前，有約13萬5000名烏克蘭人住在德國，但自莫斯科2月24日揮軍烏克蘭後，另有約30萬人抵達。

在法蘭克福，在當局拒絕批准車隊繞行後，約800名挺俄抗議人士聚集市中心遊行，有些人高喊「俄羅斯」，並高舉寫著「真相、多元取代宣傳」的標語。

同時，約2500名挺烏示威群眾齊聚在法蘭克福的另兩個地點，高舉「停戰」標語，臉上畫著烏克蘭國旗。

德國媒體報導，民眾今天走上街頭之前，當局表示會尊重群眾集會權，但不會允許集會出現俄羅斯戰爭宣傳或支持俄羅斯入侵的訊息。

在法蘭克福，一些抗議群眾因高喊「頓巴斯（Donbas）屬於俄羅斯」的口號而遭到警方警告。頓巴斯是烏克蘭東部與俄羅斯接壤的地區。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍進入烏克蘭，展開他所稱的「特殊軍事行動」，以將烏克蘭去軍事化與「去納粹化」。烏克蘭與西方表示，蒲亭無端侵略烏克蘭。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110411

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