俄烏戰爭延宕 日本制裁聲中啟動與俄漁業談判

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本水產廳宣布，與俄羅斯的漁業談判今天起以線上進行。日本漁民捕撈鮭魚和鱒魚往年大多是談判後於4月10日起解禁，但受俄羅斯侵略烏克蘭影響，今年談判遲至今天開始。

日本放送協會（NHK）報導，漁民在北海道根室外海等太平洋日本專屬經濟海域（EEZ）進行鮭魚與鱒魚的拖網捕撈作業，因為許多魚群在俄羅斯的河川生長，日俄兩國政府每年進行漁業談判，決定漁獲量等捕撈條件。

往年日俄漁業談判後，捕撈作業從4月10日起解禁，但今年受到俄羅斯侵略烏克蘭影響，遲遲未展開漁業談判，讓日本漁民相當焦急。

水產廳今天宣布，與俄羅斯的漁業談判從今天下午起於線上進行，日本由水產廳資源管理部長、外務省與北海道政府負責人及漁業相關人士出席；俄羅斯方面則由聯邦漁業署的幹部與外交部人員出席。

報導指出，日本與世界各國正對俄羅斯實施嚴厲制裁，日俄在這種情況下進行漁業談判，實屬罕見。

一般認為，日本水產廳為了確保漁業權益，無法避免與俄羅斯進行漁業談判，但俄羅斯對日本的制裁措施強烈反彈，可能造成談判決裂或觸礁。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110411