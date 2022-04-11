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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭17/300

出售在俄所有資產 法國興業銀行將撤出俄羅斯

2022/4/11 17:14
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）在烏克蘭總統呼籲法國企業撤出俄羅斯之後數週，法國興業銀行（Societe Generale）今天表示將停止在俄國的活動，並出售其在羅斯銀行（Rosbank）的多數股權。

興業銀行在一份聲明中說，撤出俄羅斯將使該行損失31億歐元。聲明稱：「興業銀行將停止在俄羅斯的銀行和保險業務。」

該行還宣布簽署買賣協議，將該行在羅斯銀行以及興業集團的俄羅斯保險子公司全部股份，出售給俄羅斯投資公司國際羅斯資本集團（Interros Capital）。

興業銀行表示：「經過數週密集磋商後達成的這項協議，本集團將以有效和有序的方式撤出俄羅斯，確保員工和客戶的延續性。」該行預計相關交易會在未來幾週內完成，而這還需要監管機關批准。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有數百家外國企業，從金融公司到零售商和快餐店，撤出俄羅斯。

但在俄羅斯的外國公司，法國企業雇用的員工最多，撤出速度也在最慢之列，以致烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3月23日向法國國會發表演說時，敦促他們離開。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110411

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