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俄央行放寬部分資本管制措施 盧布應聲重貶

2022/4/11 19:21
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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯中央銀行上週決定放寬限制盧布貶勢的暫時性資本管制措施後，俄國貨幣盧布兌美元匯價今天在市場不安氣氛下重貶，將前一週上漲部分局部吐回。

俄羅斯央行8日晚間宣布，11日起取消透過經紀商購買外幣須支付12%佣金的規定，且18日起取消出售外幣現金給個人的暫時性禁令。

路透社報導，今天莫斯科市場開盤時，盧布兌美元匯價由18日觸及的去年11月11日以來最高價71盧布貶值至82.09盧布。格林威治時間7時27分，盧布兌美元報79.90盧布，今天貶幅來到近5%；兌歐元則貶值4.3%，報86.35盧布。

俄羅斯外匯交易商Alor Brokerage表示，外匯操作收取12%佣金的規定取消，使得炒家能夠再度入市；即使能賺得不多，市場玩家也傾向交易以鎖住獲利。

盧布匯價依舊受到兩大政策措施支撐，分別是俄羅斯出口商必須將8成外幣收入兌換為盧布，以及央行訂定高利率。儘管俄國央行上週意外將基準利率由20%調降至17%。

ITI資本公司（ITI Capital）的分析師指出，俄羅斯每天約有14億美元的出口收入，考量到莫斯科的資本管制措施及俄國進口減少，盧布還可能進一步升值。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110411

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