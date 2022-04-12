更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

秦剛著飛虎隊外套 倡中美應合作共贏

2022/4/12 11:30（4/12 13:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國駐美大使秦剛（中）日前出席二戰期間美國支援中國的「飛虎隊」紀念活動時，身著「飛虎隊」飛行外套。（圖取自中華人民共和國駐美大使館網頁china-embassy.org）
中國駐美大使秦剛（中）日前出席二戰期間美國支援中國的「飛虎隊」紀念活動時，身著「飛虎隊」飛行外套。（圖取自中華人民共和國駐美大使館網頁china-embassy.org）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中美關係處於低谷之際，中國駐美大使秦剛日前出席二戰期間美國支援中國的「飛虎隊」紀念活動時，身著「飛虎隊」飛行外套，指中美唯一正確的選擇是相互尊重，和平共處，合作共贏。

中國駐美使館官網當地時間10日發布通稿，指秦剛9日出席「銘記英雄：紀念飛虎隊80週年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」時，收到兩名「飛虎隊」老兵贈送的飛行皮夾克，秦剛之後穿著夾克發表演說。

他在演說中指「飛虎隊」故事傳頌中美並肩作戰的壯舉、守望相助的情意，和歷久彌新的情誼。

話鋒一轉，他強調81年後的今天，中美早已利益交融，但雙邊關係卻面臨前所未有的挑戰。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

秦剛說，中美要衝突對抗或和平共存，要零和博弈還是合作共贏，是世紀之問。他主張中美唯一正確的選擇是相互尊重，和平共處，合作共贏，「書寫更多像飛虎隊一樣的合作故事，為兩國人民創造福祉，為世界帶來和平與繁榮。」

「飛虎隊」全稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」，為二戰期間由美國退役飛官陳納德（Claire Lee Chennault）率領的美籍志願飛行員組成，為抗日戰爭做出極大貢獻。（編輯：沈朋達/呂佳蓉）1110412

圖為1942年蔣中正（右）在昆明歡宴中國空軍美國志願隊，並與時任上校陳納德（左）合影。（中央社檔案照片）
圖為1942年蔣中正（右）在昆明歡宴中國空軍美國志願隊，並與時任上校陳納德（左）合影。（中央社檔案照片）
圖為1942年陳納德（左起）、蔣夫人宋美齡與蔣中正合影。（中央社檔案照片）
圖為1942年陳納德（左起）、蔣夫人宋美齡與蔣中正合影。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
俄烏戰事北京立場難 專家：中國的尷尬遠未到來二戰飛虎隊王牌飛行員伯納逝世 享嵩壽103歲彭斯民收藏3000件飛虎隊文物 擁49隊員簽名錦旗影片／飛虎隊80週年 空軍拍紀念影片獻給「永遠的英雄」賀八一四空軍節 飛虎隊老英雄：從軍是驕傲回憶
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載