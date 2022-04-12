秦剛著飛虎隊外套 倡中美應合作共贏

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（中央社台北12日電）中美關係處於低谷之際，中國駐美大使秦剛日前出席二戰期間美國支援中國的「飛虎隊」紀念活動時，身著「飛虎隊」飛行外套，指中美唯一正確的選擇是相互尊重，和平共處，合作共贏。

中國駐美使館官網當地時間10日發布通稿，指秦剛9日出席「銘記英雄：紀念飛虎隊80週年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」時，收到兩名「飛虎隊」老兵贈送的飛行皮夾克，秦剛之後穿著夾克發表演說。

他在演說中指「飛虎隊」故事傳頌中美並肩作戰的壯舉、守望相助的情意，和歷久彌新的情誼。

話鋒一轉，他強調81年後的今天，中美早已利益交融，但雙邊關係卻面臨前所未有的挑戰。

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秦剛說，中美要衝突對抗或和平共存，要零和博弈還是合作共贏，是世紀之問。他主張中美唯一正確的選擇是相互尊重，和平共處，合作共贏，「書寫更多像飛虎隊一樣的合作故事，為兩國人民創造福祉，為世界帶來和平與繁榮。」

「飛虎隊」全稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」，為二戰期間由美國退役飛官陳納德（Claire Lee Chennault）率領的美籍志願飛行員組成，為抗日戰爭做出極大貢獻。（編輯：沈朋達/呂佳蓉）1110412

圖為1942年蔣中正（右）在昆明歡宴中國空軍美國志願隊，並與時任上校陳納德（左）合影。（中央社檔案照片）