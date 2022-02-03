彭斯民收藏3千件飛虎隊文物 擁49隊員簽名錦旗

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（中央社記者游凱翔台北3日電）飛安專家彭斯民收藏3000多件飛虎隊文物，其中一件有飛虎隊49名隊員的簽名，是全世界已公開類似飛虎錦旗中，簽名人數最多的一面。

彭斯民位於桃園的住處，擺放各式戰機與民航機模型，客廳旁一處秘密基地，爵士唱片、航空書籍、二戰收藏品，以及總統和名將們的簽名合照，滿滿空軍文物，儼然是迷你軍博館。

彭斯民曾任遠東航空飛航安全主任，目前身兼交通部航政司飛安監理督導業務外聘委員、飛安基金會教育訓練委員、空軍官校飛安中心課程講師等多項職務；他是台灣少數公費外派受訓的飛安種子教官之一，全台有眾多空軍與陸航飛官、航空公司空地勤主管，都上過他的飛安課程。

曾任職滾石唱片、台北之音廣播電台的彭斯民，人生斜槓轉戰航空界，考取遠東航空飛安部，還是空軍文物收藏家、軍事雜誌專欄及飛虎專書作家，他所寫的「飛虎：陳納德將軍與美籍志願大隊文物圖誌」，被選入「美國空軍歷史研究局」（Air Force Historical Research Agency, AFHRA）檔案館典藏。

彭斯民自費蒐集空軍早期文物，尤其以中華民國空軍美籍志願大隊（飛虎隊）的收藏品最多，約3000件，曾與國防部、中央研究院與新北市文化局共同舉辦空軍系列紀念活動，無償提供文物展出。

彭斯民收藏飛虎隊文物總數居全台之冠，從陳納德將軍的親筆簽名、印有「來華助戰洋人，軍民一體救護」字樣的國旗「血幅」、隊員簽名錦旗等。

彭斯民說，2018年逝世的飛虎隊文物收藏權威皮斯托（Larry Pistole），當年將所有飛虎隊文物轉賣給他，是因為皮斯托的叔叔也是飛虎隊成員，與中華民國有深厚感情。

談到最珍貴的飛虎文物，彭斯民出示一面航空委員會於1942年5月贈予飛虎隊第二中隊副隊長瑞克特（Ed Rector）的錦旗，上面有319名飛虎隊員中49人的簽名，是目前所有已公開同款錦旗中簽名最多的一幅，比陳列在「美國海軍航空博物館」有20人簽名的錦旗還多。

其中簽名者，包括航空迷耳熟能詳的志願隊6名王牌，分別是尼爾（Robert Neale）、希爾（Tex Hill）、布嘉德（George Burgard）、歐爾德（Chuck Older）、史密斯（R. T. Smith）、龐德（Charlie Bond），及飛虎隊解散後於1944年加入中美混合團與徐華江共同作戰卻不幸陣亡的第3大隊大隊長瑞德（William Reed）等人。

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彭斯民說，這幅錦旗是隊員們先以鉛筆簽上名字，再請店家以不同色線沿著字跡手工縫上，以便永久保存。錦旗得來不易，之前在美國、英國等處轉賣，他在2016年購得，目前市值6萬美元，是飛虎隊所有錦旗類文物中價值最高的珍寶。

飛虎隊正式名稱為中華民國空軍美籍志願大隊，1940年代早期在緬甸展開行動，支持國民政府對抗日本，在被占領的中國領土執行危險任務，取得不凡戰果。（編輯：黃瑞弘）1110203

彭斯民收藏3000多件飛虎隊文物，其中一面錦旗有飛虎隊49名隊員的簽名，是目前全世界已公開類似飛虎錦旗中，簽名人數最多的一面。（彭斯民提供）中央社記者游凱翔傳真 111年2月3日