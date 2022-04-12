中國海警船進入釣島海域 日方抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）日本方面表示，4艘中國海警船今天相繼進入釣魚台列嶼黃尾嶼海域，日方認為已「侵入」所聲稱的「領海」，除要求中國海警船離開該海域外，也透過外交途徑提出抗議。

日本讀賣新聞報導，日本第11管區海上保安本部今天表示，日本時間上午9時45分到10時3分左右，4艘中國海警船相繼進入釣魚台列嶼（日方稱「尖閣諸島」）黃尾嶼（日方稱「久場島」）海域，海上保安廳巡邏船要求中國海警船離開該海域。

這是中國海警船繼3月16日後，再度航行進入日方所聲稱的「領海」。日本政府今天已透過外交途徑就此向中國方面表達抗議。

日本放送協會（NHK）報導，這4艘海警船在「領海」內航行到上午11時40分過後才離開，整個「侵入」時間約一個多小時。

截至上午11時50分止，這4艘海警船仍航行在黃尾嶼北方約24公里到31公里日方聲稱的「鄰接區」，海上保安本部巡邏船為了不讓海警船再次進入，在旁持續進行警戒監視。

這是中國海警船今年第6次「侵入」日本在釣魚台列嶼所聲稱的「領海」。（譯者：黃名璽/核稿：顧荃）1110412