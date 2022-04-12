俄烏衝突未歇 聯合國官員籲加強保護烏克蘭婦孺

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（中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭迄今進入第7週，聯合國高階官員今天呼籲安理會針對俄軍在衝突期間對婦女施暴的行為以及是否盡到保護兒童的義務展開調查。

法新社報導，聯合國婦女署執行主任巴胡斯（Sima Bahous）在聯合國安全理事會於紐約舉行的會議中表示：「這場戰爭必須即刻停止。」

「我們聽聞愈來愈多性侵和性暴力事件。必須針對這些指控進行獨立調查，以確保為受害者伸張正義並向加害者究責。」

巴胡斯說：「大規模人口流離失所、大量存在的軍人和僱傭兵，以及對烏克蘭平民展現出的殘暴行為，已經引發所有危險信號。」

俄羅斯是安理會常任理事國，擁有一票否決權，目前還不清楚安理會是否將同意展開任何調查。

俄羅斯今天再度駁斥安理會其他成員的指控。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）要求安理會尊重「無罪推定」，並堅稱俄羅斯發起「特殊軍事行動」旨在「拯救烏克蘭的未來」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）緊急應變計畫負責人方登（Manuel Fontaine）也呼籲結束戰爭，並警告兒童面臨饑荒的風險。

他說：「留在家中的兒童估計有320萬人，其中將近一半可能面臨糧食不足的風險。」

「馬立波（Mariupol）和刻松（Kherson）等城市的情況更糟，這些地方的兒童和他們的家人已有好幾週沒有自來水可用，也無法取得衛生服務、正常糧食供應和醫療服務。」

方登在記者會中估計，目前烏克蘭750萬兒童中有2/3流離失所，280萬人在境內，境外則有200萬人，總數為480萬人。

在安理會會議上，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）指控俄羅斯將12萬名烏克蘭兒童送到俄羅斯供人收養。

方登說，截至目前「沒有證據」證實這類指控，但聯合國兒童基金會將對此展開調查。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110412