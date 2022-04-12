法國前總統沙柯吉表態 籲總統決選支持馬克宏

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）法國右翼前總統沙柯吉今天表示，他將在4月24日舉行的法國總統大選第二輪投票時，投給現任中間派總統馬克宏。馬克宏在決選對上法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）。

沙柯吉（Nicolas Sarkozy）在臉書（Facebook）個人專頁發文表示：「我將投票給馬克宏（Emmanuel Macron），因為我相信，面對重大國際危機時，他擁有必要的經驗。…他的經濟計畫，將工作價值置於最優先地位。他對歐洲的支持，是清楚且明確的。」

沙柯吉還說：「我們必須拋棄我們堅持支持一黨的習慣…我們若是忠於右翼的共和價值及我們的治理文化，就應該會導向回應馬克宏的團結呼聲。」

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法新社報導，沙柯吉所屬保守派共和黨（The Republicans）推出的總統候選人波克瑞斯（Valerie Pecresse），10日才在首輪投票以僅4.8%得票率遭到淘汰。沙柯吉在選前拒絕公開支持她。

由於波克瑞斯得票率未達5%的政黨補助門檻，使得共和黨的財務落入迫切困境。波克瑞斯11日已緊急對外懇求捐款，盼確保共和黨續存。她說自己為了競選已負債500萬歐元（約新台幣1億5800萬元）。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110412