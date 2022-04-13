強生封城期間開趴繳罰金拒下台 5月選舉恐是能否留任關鍵

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在封城期間違反防疫規定的英國首相強生（右）12日遭警方開罰。他聲明已付清100英鎊罰金、再次對民眾道歉，但表態不願辭職下台。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）在封城期間違反防疫規定的英國首相強生今天遭警方開罰。他晚間聲明已付清100英鎊罰金、再次對民眾道歉。他表示，理解民眾的憤怒，也誠心接受民眾有權期待擁有更好的政府，但表態不願辭職下台。

他指出，如今他的責任感反而更加強烈，一心要實踐對英國民眾首要關切議題的承諾：強化經濟、創造就業機會、提升英國整體國力、減輕民眾的能源費用負擔。另一個重要任務則是確保俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭潰敗。

強生強調，將「心懷謙卑」推進工作，但堅決履行職務，做對國家最好的事。

英國政壇去年11月爆發「派對門」醜聞（partygate），政府官員遭揭發在2020和2021年COVID-19疫情大流行期間違反嚴格防疫規定、參加超過法定人數的聚會，引發民眾強烈反彈，工黨等在野黨紛要求強生下台。

警方仍在調查「派對門」涉及的12場聚會，強生恐怕出席了其中至少4場。唐寧街10號一名發言人今天稍早表示，倫敦都會區警察局對強生發出定額罰金通知單（Fixed Penalty Notice），理由是他2020年6月19日下午兩點至三點期間在唐寧街10號的「內閣會議室」（the Cabinet Room）參加了一場兩人以上的聚會。

由於警方的調查工作還沒結束，強生未來可能接到更多罰單。

強生晚間透過聲明「還原」他2020年6月19日的行程。根據說明，他當天早上7點多開始工作，在唐寧街10號主持了8場會議，其中一場的主題是COVID-19應對策略。他接著參觀位於東英格蘭的一所學校，離開唐寧街超過4小時。

強生表示，奔波之餘，由於當天剛好是他的生日，同事們下午兩點多在內閣會議室為他舉辦一個不到10分鐘的聚會。他強調，他「坦率以告」，當時他確實沒想到這個聚會可能違反防疫規定。

強生指出，警方顯然與他意見相左，而他「完全尊重」警方調查結果。

警方對總計約30名官員和「派對門」相關人士開罰，包括強生、他的妻子凱莉（Carrie Johnson），以及財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。凱莉和蘇納克都已繳清罰款。

蘇納克晚間聲明，他同樣是因為出席6月19日在唐寧街的聚會遭罰，並對此在聲明中兩度表示歉意。

他指出，有官銜的人確實必須嚴格遵守法規以確保公眾信任，他尊重警方的裁罰。

不過，一如強生，蘇納克表態不願辭職，將「致力服務英國人民」，尤其是在這個充滿挑戰的時期。

自「派對門」爆發以來，強生屢遭各界批評「雙標」、缺乏誠信、低估他人智商、藐視和誤導國會、為保官位不擇手段。他曾向心腹透露，將捍衛首相職位到底，只有火力強大的裝甲師能將他拖出官邸。

雖然「政治生存能力」絕佳挺過多次考驗，2月差一點就要面臨保守黨同志對他發動「不信任投票」時，「正好」俄羅斯全面入侵烏克蘭，轉移英國政壇和社會的注意力，但強生如今是第一位遭警方依據刑事調查事證裁罰的英國首相。

作為執法工具，定額罰金適用程度較輕的違規行為，在英格蘭也普遍用於懲戒違反防疫規定的民眾。遭開罰的人需在28天內繳清罰金，否則將留下刑事紀錄。若強生不服警方裁罰並訴諸法院，他需承擔申訴失敗後留下案底的風險。

無論在對外事務的表現為他在國內外贏得多少讚許，隨著5月初英國即將舉行地方選舉，「派對門」恐怕仍將是強生軟肋。

總部位於倫敦的市場與民意調查公司Savanta ComRes今天發布的一項民意調查顯示，超過6成英國民眾認為強生應辭職下台，近6成民眾認為曾被視為首相熱門人選的蘇納克應下台。

另一家位於倫敦的市場與民意調查公司Opinium也發現，約6成民眾認為強生和蘇納克應下台，但持相同意見的保守黨選民不到3成，約64%保守黨選民希望強生留任。

強生今年1至2月間面臨部分同黨議員醞釀對他發動不信任投票。不過，當時許多議員也表示，將視警方刑事調查結果決定是否參與撤換黨魁。

今天包括外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、內政大臣巴特爾（Priti Patel）等高階官員紛紛表態力挺強生，內閣呈現一片團結景象。

強生是執政黨保守黨的黨魁。撤換黨魁的程序由黨團1922委員會（1922 Committee）啟動，若保守黨360名國會議員中有15%、即54人致函委員會主席表達訴求，即可對黨魁發動不信任投票。1922委員會由未在內閣任職的下議院議員組成。

根據英國各家媒體所掌握消息，2月初即已有超過40名議員向1922委員會發出相關信函。

目前休會的下議院將於下週復會，內閣辦公廳資深官員格雷（Sue Gray）預期將在新會期發布較1月底所公布版本更完整的「派對門」調查報告。報告內容預料將對強生十分不利。

儘管「派對門」衝擊強生和保守黨形象，強生是否能領導保守黨贏得5月選舉，恐怕會是他能否留任的關鍵。（編輯：陳政一）1110413