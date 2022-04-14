熱帶風暴梅姬襲菲國中部釀123死 軍方持續搜救

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（中央社馬尼拉14日綜合外電報導）熱帶風暴梅姬（Megi）本週席捲菲律賓中部地區，引發洪水和山崩， 迄今已造成至少123人喪命，軍方今天承諾將繼續進行搜救作業。

路透社報導，梅姬是今年首個侵襲菲律賓的熱帶風暴。菲律賓群島由7600多個島嶼組成，每年平均遭20個熱帶風暴侵襲。

市政府在報告中說，貝貝市（Baybay）有86人死亡、236人受傷。這個位於菲國中部雷伊泰省（Leyte）的山區經常發生山崩。

國家災害處理機構表示，另有3人分別在不同省溺水身亡，6人下落不明。

貝貝市的菲律賓陸軍步兵部隊在臉書（Facebook）說：「搜救行動將持續進行。」

根據地方政府的空拍畫面，山坡地崩塌，泥土淹沒椰子園和民宅。在其中一個地區，救難人員必須出動橡皮艇挺進災區救援。

梅姬10日以每小時65公里的最大持續風速登陸，最大陣風達到每小時80公里。

雷伊泰省一個陸軍工程和建築營在臉書表示，坎塔格諾斯區（Kantagnos）「遭到嚴重破壞」，民宅和生計受到重創，有居民失蹤，通訊也不穩定。

政府數據顯示，超過16萬2000人流離失所，目前在撤離中心避難，另外還有4萬1000人寄人籬下。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110414