南非暴雨釀洪災增至341死 當局擴大搜救生還者

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（中央社南非德班14日綜合外電報導）南非遭遇「前所未見的」洪災，截至今天死亡人數已攀升至341人。當局派出直升機，在東南部德班市（Durban）上空四處搜救生還者。

法新社報導，當地道路與橋樑都被本週的反常豪雨沖走，救難人員努力將物資送到德班市各地。若干市民自11日起就沒水沒電。

德班所在的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）首長齊卡拉拉（Sihle Zikalala）表示：「省內人命、基礎建設、服務運送網絡所遭遇的破壞程度前所未見。」

齊卡拉拉在記者會上說：「總計有4萬723人受影響，令人難過的是，已記錄到341人罹難。」

在德班北部一座小型機場，直升機載著救難人員進進出出。參與空中支援者除了有當局調來的軍警人員，還有一批志工、民間承包商和學校單位。

一天前雨勢終於平息下來，但志工組織「南非救援」（Rescue South Africa）主任卓威爾（Travis Trower）表示，如今找到的生還者更少。

他說自己的團隊今天接獲85次通報，都只有找到遺體。

政府並未提供失蹤人數，齊卡拉拉預估災損金額將達數以十億計南非鍰（rand）。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已宣布此區進入災難狀態，以釋出救濟金。（譯者：楊昭彥）1110415