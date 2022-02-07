氣旋巴茲萊襲馬達加斯加奪10命 近5萬人無家可歸[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：FRANCE 24 English

（中央社馬達加斯加馬哈諾羅6日綜合外電報導）馬達加斯加國家災害管理機構今天表示，氣旋「巴茲萊」（Batsirai）前晚侵襲該國，一夜之間造成至少10人喪命，並讓近4萬8000人無家可歸。

氣旋「巴茲萊」在馬達加斯加這個貧困的印度洋島國造成嚴重破壞後減弱。該國今年稍早才遭受致命熱帶風暴襲擊。

路透社報導，兩週前，氣旋「安娜」（Ana）才剛重創人口近3000萬的馬達加斯加，造成55人喪生、13萬人流離失所，如今「巴茲萊」帶來的破壞讓一切雪上加霜。

在氣旋「巴茲萊」於馬南扎里（Mananjary）登陸前，馬達加斯加部分地區已受到狂風暴雨襲擊。

馬達加斯加氣象單位今天表示，降雨將導致該國部分地區發生洪患。

馬達加斯加國家災害管理機構人員向法新社表示，氣旋「巴茲萊」昨晚以「強烈熱帶氣旋」之姿登陸，風速每小時165公里。

機構內負責風險管理的人員稱有10人喪命，但未提供進一步細節。

國家氣象局先前警告「巴茲萊」將帶來「嚴重且大範圍破壞」，不過今天表示這個氣旋已經減弱。

馬達加斯加氣象局表示，氣旋「巴茲萊」的平均風速減半到每小時80公里，最大陣風已從登陸時的每小時235公里降到每小時110公里。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110207